Übergewicht: Wo Bayern seine Speckgürtel hat

Schweinfurt: Rund vier Prozent sind "krankhaft fettleibig"

Das gilt jedoch nicht für alle Regionen gleichermaßen. So ist Schweinfurt die Stadt mit den meisten Adipositas-Erkrankungen in Bayern. 41,6 von 1.000 Menschen leiden in der unterfränkischen Industriestadt an einer Adipositas-Erkrankung mit schwerem Verlauf, also einem Body-Mass-Index von 35 kg/m².

Auch in den unterfränkischen Landkreisen Haßberge (39,55 Personen je 1.000 Einwohner), Aschaffenburg-Land (32,53), Aschaffenburg-Stadt (31,7) und Miltenberg (28,42) leben mehr krankhaft Fettleibige als im bayernweiten Durchschnitt.

Nord-Südgefälle in Bayern wie im Bund

Den geringsten Wert in Bayern weist hingegen Starnberg auf mit 14,5 Betroffenen je 1.000 Personen. Generell gilt: Im Norden Bayerns ist Übergewicht häufiger als im Süden. Das deckt sich mit dem Bundestrend: Mit Ausnahme der eher schlanken Hamburger und Schleswig-Holsteiner sind die Menschen im Norden und Nordosten Deutschlands tendenziell stärker von krankmachendem Übergewicht betroffen als die im Süden.