Mitreißend und emotional: Das war "Fastnacht in Franken" 2024

Musikalische Höhepunkte gab es viele bei dieser "Fastnacht in Franken". Matthias Walz aus Karlstadt arbeitete sich als singender Koch am Klavier an vegetarischen Presssäcken und der K-Frage ab. Die A-Cappella-Band Viva Voce überzeugte mit einem Abba-Medley. Und Michl Müller gab im Anschluss an seine umjubelte Bütt feinstes Rhöner Liedgut zum Besten. Dieses Jahr glänzte der Dreggsagg mit einer Hymne auf die "Ünnerhos" – die Unterhose.

Hochkarätiger Tanzsport

Und was wäre die "Fastnacht in Franken" ohne hochklassigen Tanzsport? Auch heuer sorgten tänzerische Darbietungen für Begeisterung. Die Garde der Röttenbacher Besenbinder überzeugte mit einer mitreißenden Choreographie. Die Tanzsportgarde Coburger Mohr war in diesem Jahr gleich mit vier Tanzmariechen vertreten, als besondere Würdigung für die Leistung bei den Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. Da hatten die Mariechen die ersten vier Plätze belegt. Eigentlich sollten alle vier Tänzerinnen auf der Bühne wirbeln. Weil sich Aenne Rebhan verletzt hatte, nahm sie am Bühnenrand Platz, während ihre drei Tanzfreundinnen einen perfekt synchronisierten Auftritt hinlegten.

Lebenshilfe auf "Stamm-Platz"

Ein besonderes Erlebnis war "Fastnacht in Franken" für Sonja Grabs aus dem Würzburger Stadtteil Rottenbauer. Die 45-Jährige durfte als Ehrengast auf dem "Stamm-Platz" sitzen, der in Erinnerung an die im Oktober 2022 verstorbene Barbara Stamm vergeben wird.

Bei der Sendung 2023 hatte Volker Heißmann verkündet, dass künftig ein Stuhl in Erinnerung an die ehemalige Landtagspräsidentin im Saal stehen wird, besetzt mit einem sozial engagierten Menschen. Dafür wurde 2024 Sonja Grabs ausgewählt. Die 45-Jährige arbeitet für den Verein "Lebenshilfe", dem Barbara Stamm eng verbunden war.

Quotenrenner des BR Fernsehens

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 ausgestrahlt. Seit den 1990er-Jahren ist die Live-Fastnacht aus Veitshöchheim die erfolgreichste Sendung im BR Fernsehen. 2023 stellte die Sendung den bisherigen Rekord auf: 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit sahen die "Fastnacht in Franken", in Bayern verfolgten 2,3 Millionen Menschen die Sendung.

Im ersten Jahr 1987 kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

Die Sendetermine 2024 im BR Fernsehen:

"Fastnacht in Franken" – Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken:

Freitag, 2. Februar, 19.00 Uhr (live), Samstag, 3. Februar, 20.15 Uhr (Wdh.), Faschingsdienstag, 13. Februar, 12.30 Uhr (Wdh.)

Veitshöchheim außer Rand und Band – Prominente und Narren im Fastnachtsfieber:

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr, Faschingsdienstag, 13. Februar, 12.00 Uhr (Wdh.)

Fastnacht in Franken – jung und närrisch:

Sonntag, 11. Februar, 18.45 Uhr, Rosenmontag, 12. Februar, 11.40 Uhr (Wdh.)

Alle Fastnachtssendungen sind nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek zu finden.