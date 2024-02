Das Geheimnis der zwei Oberfranken bei den "Altneihausern"

Wenn die Altneihauser Feuerwehrkapell'n am Freitag bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim wieder zu ihren Instrumenten greift und derbe Sprüche über die Franken in den Saal wirft, stehen zwei Franken mit ihnen auf der Bühne: Thomas Kießling und Gerald Bühring. Beide sind waschechte Oberfranken und schlüpfen nur in die Rolle von Oberpfälzern, getarnt mit schwarzem Ruß im Gesicht und in historischen Altneihauser Feuerwehruniformen. Das "Mobbing" der eigenen Landsleute fällt ihnen dabei gar nicht schwer, selbst vor einem Millionenpublikum.

Grenzgänge für den guten Zweck

Thomas Kießling aus Marktredwitz ist der "Lange" an der Klarinette. Er spielt seit Jahren mit den Altneihausern aus Windischeschenbach im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab zusammen und wagt sich als Grenzgänger in die "Höhle der Löwen" in die benachbarte Oberpfalz - zum Proben und zum Spielen. Dass er auf der Bühne in Veitshöchheim gegen seine Landsleute, die Franken, wettert, sieht er gelassen: "Ja, es gibt Frotzeleien, es gibt leichtes Mobbing, aber es ist auch lustig." Die Sticheleien gehören für den Klarinettisten einfach dazu und bewirken in seinen Augen etwas sehr Gutes: Aufmerksamkeit auf den Norden Bayerns lenken. Eine derartige mediale Präsenz hätte diese Region (da schmeißt er die Oberpfalz und Franken in einen Topf) sonst nicht.

"Feuerlöscher" aus Oberfranken

In diesem Jahr steht auch wieder Gerald Bühring mit seiner Tuba mit auf der Bühne. Auch er kommt aus Marktredwitz und hat bei der Altneihauser Feuerwehrkapell'n schon einmal vor fünf Jahren einen "Brand gelöscht". Damals war er sehr spontan für den erkrankten Tuba-Spieler eingesprungen: "Um Fünfe hat's Telefon geklingelt – Anruf – dann los – Polizei-Eskorte – alles schnell, schnell und zack, zack, zack....". Wenn es brennt, helfen die Franken halt auch den Oberpfälzern. Zeit, um das Programm einmal durchzuspielen, blieb Gerald Bühring damals nicht, denn Maske und Kostüm plus Verkabelung mussten noch erledigt werden. Dann raus auf die Bühne - wo aber alles geklappt hat.

Die beiden Oberfranken stehen am Freitag bei der Sendung Fastnacht in Franken ab 19.00 Uhr im BR Fernsehen auch wieder mit den Altneihausern auf der Bühne. Und wir wissen jetzt: Ohne Franken klappt bei den Oberpfälzern offensichtlich auch nichts.