Höchstleistung auf Zehenspitzen: Tanzmariechen aus Franken

So etwas gab es noch nie bei den Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. In der Disziplin Tanzmariechen erreichte die Tanzsportgarde Coburger Mohr im vergangenem Jahr Platz 1 bis 4. Die Fastnacht in Franken würdigt die Höchstleistung im karnevalistischen Tanzsport mit einem Fernsehauftritt vor Millionenpublikum. Intensiv wurde in Coburg für den großen Fernsehauftritt trainiert.

Von der Fastnacht geträumt

Für Melina Meißner geht mit dem Auftritt im unterfränkischen Veitshöchheim ein großer Traum in Erfüllung. Die 15-Jährige tanzt seit zwölf Jahren und das sehr erfolgreich: Fränkische Meisterin, Süddeutsche Meisterin und Deutsche Meisterin. Bislang hat sie die Fastnacht in Franken mit der Familie im Fernsehen angesehen. Heuer werden daheim wohl alle sehr aufgeregt sein, erzählt Melina Meißner. Sie fiebert ihrem ersten Auftritt in der großen Livesendung entgegen – für sie definitiv eine Ehre.

Von Spagat bis Überschlag

Vier Tanzmariechen auf einer Bühne – das erfordert eine gute Abstimmung. Denn alle Figuren sollen synchron getanzt werden. Trainerin Michelle Maldonado beobachtet Überschläge und Spagat. Alles soll perfekt sitzen. Sie weiß, was es heißt, in Veitshöchheim zu tanzen. 2011 hatte Michelle Maldonado ihren ersten großen Auftritt bei der Livesendung. So ein unvergessliches Erlebnis wünscht sie sich für die vier Tanzmariechen. Auch dafür trainieren sie das ganze Jahr über hart an Kondition, Gelenkigkeit und Taktgefühl.

Tanzmarie mit Pech

Auch Aenne Rebhan will am 2. Februar bei der Livesendung auftreten. Doch sie kann dabei nicht all ihr Können zeigen. Eine Verletzung am Sprunggelenk schränkt sie ein. Schon einmal hat ihr eine Verletzung den Auftritt in Veitshöchheim unmöglich gemacht. Das soll nicht wieder passieren. Trainerin und Tanzmariechen haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Aenne Rebhan wird mehr auf den Händen, als auf den Füßen tanzen. Das erfolgreiche Team der Tanzsportgarde Coburger Mohr will den großen Auftritt bei Fastnacht in Franken gemeinsam erleben.