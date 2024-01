Die Fränkische Fastnacht im BR Fernsehen

Die "Närrische Weinprobe" als Auftakt in die Session

Die "Närrische Weinprobe" zeigt sich im bunten Kleid, im gewohnt stimmungsvollen Staatlichen Hofkeller, mit süffigem Wein. Es wird geschunkelt, gefeiert und gelacht – so gibt es das nur in Würzburg unter der Residenz. Durch die Sendung führt in gewohnter Manier Martin Rassau von der Comödie Fürth. Nicole Then, die sich nach 20 Jahren auf eigenen Wunsch vom Publikum verabschiedet, und die amtierende Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann präsentieren die Weine. Neben vertrauten Künstlern wie Michl Müller bekommen aber auch neue Akteurinnen und Akteure hier eine Möglichkeit, sich auf der Fernsehbühne zu beweisen. So zum Beispiel Andreas Goller, Gymnasiallehrer aus Schweinfurt, der bei einem Casting des Fastnacht-Verbands entdeckt wurde und hier nun seine Fernsehpremiere feiert. Er hätte sich beim Besuch einer Fastnacht-Sitzung gedacht, dass er das auch könne und dann mit dem Schreiben losgelegt, erzählt Goller strahlend.

Das mehrfach prämierte Männerballett der "Turedancer" aus Zellingen zeigt mit dem Schautanz "Glanz und Gloria" sein Können. "Die Närrische Weinprobe" bietet eine Mischung aus Wortwitz, Musik, Tanz und süffigem Wein im stimmungsvollen Ambiente des Staatlichen Hofkellers zu Würzburg.