TV-Event des Jahres: Franken feiert wieder Fernsehfastnacht

"Fastnacht in Franken" – online auf allen Kanälen

Die "Fastnacht in Franken" wird per Livestream in die ARD Mediathek und auf BR24 übertragen. Auf Facebook sind bereits seit Montag, 29. Januar 2024, die ersten Bilder und Hintergrund-Geschichten rund um die "Fastnacht in Franken" zu sehen. Auch während der Sendung finden die Zuschauer und Zuschauerinnen auf Facebook (Fastnacht in Franken) und Instagram (BR Franken) ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte zum Teilen, Liken und Verlinken. Am Sendungsabend ermöglicht eine Instagram-Story einen Blick hinter die Kulissen der Kultsendung.

Mitmachaktion "Fastnacht-Gourmet"

Bei der Mitmachaktion zur "Fastnacht in Franken" 2024 geht es um die besten fränkischen Rezepte für einen gemütlichen Fastnacht-Fernsehabend, egal ob herzhaftes Schlemmergericht oder süße Versuchung. Die Fastnacht-Redaktion wird einen "Fastnacht-Gourmet" küren und freut sich über zahlreiche Rezept- und Foto-Einsendungen unter br.de/fastnacht. Die Aktion läuft bis Aschermittwoch, 14. Februar 2024.

Fastnacht in Franken

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

Die Sendetermine 2024 im BR Fernsehen:

Fastnacht in Franken – Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken:

Freitag, 2. Februar, 19.00 Uhr (live), Samstag, 3. Februar, 20.15 Uhr (Wdh.), Faschingsdienstag, 13. Februar, 12.30 Uhr (Wdh.)

Veitshöchheim außer Rand und Band – Prominente und Narren im Fastnachtsfieber:

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr, Faschingsdienstag, 13. Februar, 12.00 Uhr (Wdh.)

Fastnacht in Franken – jung und närrisch:

Sonntag, 11. Februar, 18.45 Uhr, Rosenmontag, 12. Februar, 11.40 Uhr (Wdh.)

Alle Fastnachtssendungen sind nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.