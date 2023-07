BR24live, 14 Uhr: Landshuter Hochzeit – Erster Festumzug startet

Es ist der Moment, auf den nicht nur die Landshuter rund sechs Jahre gewartet haben – sondern auch Besucher aus ganz Bayern, teils sogar aus der ganzen Welt. Mit dem mittelalterlichen Hochzeitsumzug startet um 14 Uhr in der Landshuter Innenstadt der erste Höhepunkt der 42. Aufführung der Landshuter Hochzeit. Bei dem Historienfest feiern rund 2.500 Darstellerinnen und Darsteller die 1475 gefeierte Hochzeit von Herzog Georg dem Reichen und der polnischen Königstochter Hedwig nach.

BR24 berichtet live aus Landshut über den Festumzug mit Tausenden Teilnehmern und Zuschauern. Zugeschaltet wird unser Korrespondent Philip Kuntschner aus der Landshuter Innenstadt.

Brautpaar hat sich monatelang vorbereitet

Mehrere Zehntausend Besucher werden heute in Landshut auf den Tribünen und am Straßenrand erwartet, um den festlichen Umzug zu verfolgen. Gut zwei Stunden lang ziehen die streng nach der historischen Überlieferung eingekleideten Fürsten, Ritter oder Gaukler durch die Altstadt und die Landshuter Neustadt und natürlich auch: das Brautpaar.

Katharina Mottinger in der Rolle der polnischen Prinzessin wird im goldenen Brautwagen von acht prächtigen Kaltblütern durch die Stadt gezogen. Luis Truhlar, der den Landshuter Herzog Georg verkörpert, sitzt hoch zu Ross. "Es ist der Moment, auf den wir uns monatelang vorbereitet haben", erklärte Truhlar im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Von Anstrengung selbst - keine Spur, "wir wollen jeden noch so kleinen Moment genießen."

Alles streng nach Überlieferung

Als die Braut Hedwig im Jahr 1475 nach beschwerlicher Reise aus Polen in Landshut eintraf, stürmten die damals rund zehntausend Einwohner der Stadt auf die Straßen, um einen Blick auf die Braut zu erhaschen. Von allen Seiten wurde die damals 18-Jährige Prinzessin mit lauten "Hallo"-Rufen begüßt - daran hat sich auch bei der Aufführung heute, mehr als fünfhundert Jahre später, nichts geändert. Genauso wie am Huldigungsruf: "Himmel Landshut – Tausend Landshut!" Alles läuft streng nach der Überlieferung.

Ganz besonders gilt das für die prachtvollen Gewänder der Darstellerinnen und Darsteller. Sie werden passgenau auf die vorhandenen Rollen und Kostüme ausgewählt. Jedes einzelne davon ist ein Unikat, alle verwendeten Materialien sind möglichst authentisch. Auch in Fachkreisen gilt die Landshuter Hochzeit als das detailgetreueste Mittelalterfest überhaupt. Die Kriterien werden streng vom Ausrichterverein vorgegeben und wurden in der 120-jährigen Geschichte der Aufführungen immer weiter verfeinert. All das trägt dazu bei, dass die Landshuter Hochzeit seit 2018 auch als immaterielles Kulturerbe Deutschlands geführt wird. Und die Menschen auch aus der Ferne anlockt.

Besucher reisen oft schon im Morgengrauen an

Die rund zehntausend Plätze auf den Tribünen, auf denen heute auch zahlreiche Ehrengäste - darunter auch die bayerische Staatsregierung - erwartet werden, sind bereits restlos ausverkauft. Die kostenlosen Stehplätze auf den Gehwegen und Plätzen am Rande des Umzugs stehen aber allen Besuchern offen.

Die Veranstalter weisen aber darauf hin, dass größere mitgebrachte Sitzgelegenheiten nicht erlaubt sind. Kleinere Klappstühle seien aber für diejenigen genehmigt, die nicht so lange stehen können. Für die begehrtesten Plätze kommen die ersten Besucherinnen und Besucher oftmals schon im Morgengrauen nach Landshut. Und warten stundenlang auf Braut und Bräutigam - so wie auch schon damals, beim historischen Vorbild im Jahr 1475.