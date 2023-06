Landshuter Hochzeit startet: Halbe Million Besucher erwartet

Zehrplatz: Einblicke in das mittelalterliche Lagerleben

Schöne Einblicke in das mittelalterliche Lagerleben bietet der Zehrplatz bei der Grieserwiese. Eine Art riesiger Biergarten direkt neben dem mittelalterlichen Lager auf der Ringelstecherwiese.

Herzog Georg der Reiche macht seinem Namen heute noch alle Ehre. Seine Hochzeit mit der polnischen Königstochter Hedwig - übrigens noch vor der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus - lockt auch nach mehr als 500 Jahren die Menschenmassen nach Landshut. Ein Konjunkturprogramm, wie man es besser nicht hätte erfinden können. Die meisten Hotels sind für die Festspielzeit längst ausgebucht. Die Landshuter haben ihre Fürstenhochzeit zu einem Marken- und Tourismusprodukt gemacht. Und das Schönste daran: Für ihre Fürstenhochzeit von 1475 brauchen sie kein teures Festspielhaus. Die historische Altstadt, die Burg Trausnitz und die Martinskirche mit dem höchsten Backsteinturm der Welt bilden eine kolossale kostenlose Kulisse. Die Landshuter Hochzeit von 1475 zählt inzwischen zu den größten und erfolgreichsten historischen Festspielen Europas.

1903 die Landshuter Hochzeit zum ersten Mal nachgespielt

1903 haben die Landshuter die Hochzeit von 1475 zum ersten Mal nachgespielt, mit 145 Mitwirkenden. Heute sind es rund 2.500 Laiendarsteller, organisiert im Verein "Die Förderer", die in originalgetreu nachgearbeiteten Kostümen auftreten. Brillen sind strengstens verboten, langes Naturhaar ist Pflicht. Und so sprießen sie wieder, die Mähnen von Lehrern, Richtern, Unternehmern und Bäckern. In diesem Jahr sei die Vorfreude besonders groß, sagt Stefan Feigel, der Vorsitzende des Vereins "Die Förderer", da die letzte Aufführung nicht wie normalerweise vier, sondern wegen Corona sechs Jahre zurückliegt.

Die Landshuter Hochzeit war übrigens 1475 wie heute eine logistische Meisterleistung. Wie überliefert ist, kamen zur echten Hochzeit sogar 10.000 Gäste aus weiten Teilen Europas nach Landshut, sie mussten alle untergebracht und verköstigt werden. Dazu kamen noch die 10.000 Pferde in der Stadt, die ebenfalls mit Futter versorgt werden mussten. Die echte Landshuter Hochzeit von 1475 war der Überlieferung nach eines der größten Feste des Mittelalters.

