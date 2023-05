Landshuter Hochzeit: Historienspiel und Wirtschaftsfaktor

Die historische Aufführung der Hochzeit zwischen der polnischen Königstochter Hedwig und des bayerischen Herzogssohn Georg anno 1475 zählt zu den größten und aufwendigsten Mittelalterfesten Europas. Am 30. Juni beginnt in Landshut die 42. Ausgabe des berühmten Historienspiels – zum ersten Mal seit 2017 aufgrund einer pandemiebedingten Verspätung von zwei Jahren.

Nicht nur bei Veranstaltern und Mitwirkenden steigt darum die Vorfreude, auch die Landshuter Wirtschaft blickt erwartungsvoll auf das Großevent.

Zum Artikel: Katharina und Luis sind das Brautpaar der Landshuter Hochzeit

Landshuter Hochzeit: Pfund für den regionalen Tourismus

Gerade der lokale Tourismus bekommt durch die Landshuter Hochzeit einen ordentlichen Schub. Michael Bragulla, Tourismuschef der Stadt Landshut erwartet zwischen 30. Juni und 23. Juli rund eine halbe Million Besucher. Bei der letzten Landshuter Hochzeit vor der Pandemie im Juli 2017 verzeichnete die Stadt allein 28.500 Übernachtungen – 23 Prozent mehr als im Juli 2016 und 14 Prozent mehr als im Juli 2018.

Ein klar messbarer Hochzeit-Effekt, auf den der Tourismuschef auch für dieses Jahr hofft. Werden im Juli 2023 wieder vergleichbare Übernachtungszahlen erreicht, dann "bringt uns das mehr als acht Millionen Euro Bruttoumsatz für die lokale Wirtschaft mit Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel. Dazu kommen dann noch die Umsätze der Tagesgäste", rechnet Michael Bragulla vor.

Einzelhandel verzeichnet Umsatzplus durch Landshuter Hochzeit

Auf die vielen Hochzeitsgäste freuen sich auch Landshuter Einzelhändler wie Christoph Jung: "Das ist schon die sechste oder siebte Landshuter Hochzeit, die wir mitmachen. Und man kann schon sagen, dass der Umsatz in diesem Jahr rund 30 Prozent mehr ist als in einem normalen Jahr." Während der Landshuter Hochzeit passt er das Sortiment in seinem Laden an das Mittelalterspektakel an.

Bei Christoph Jung gibt’s zum Beispiel kleinere Souvenirs wie Schlüsselanhänger im Hochzeits-Look, aber auch die für die Landshuter Hochzeit typischen Trinkbecher aus Kupfer. Die ladeneigene Werkstatt stellt dazu auch in Handarbeit passende Becherhalter aus Leder her, mit denen sich nicht nur Touristen, sondern auch viele Darsteller der Landshuter Hochzeit eindecken.

Brauwirtschaft passt Sortiment an

Für den passenden Becherinhalt sorgen dann auch die beiden Landshuter Brauereien. Anlässlich der Landshuter Hochzeit brauen beide ein spezielles Hochzeitsmärzen, natürlich mit dem Brautpaar prominent auf den Etiketten. Das Bier gibt es dann auch nur in den Jahren, in denen die historische Hochzeit aufgeführt wird – sozusagen eine limitierte Spezialedition.

Seit 2018 ist die Landshuter Hochzeit deutsches immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Von dieser kulturellen Strahlkraft profitieren auch die regionalen Brauereien der Landshuter, erklärt Braumeister Stefan Blieninger: "Es sind Touristen in Landshut, auch die Landshuter gehen mehr weg, die Tribünenfeste unter der Woche. Da wird natürlich schon mehr Bier getrunken und das wirkt sich für uns natürlich aus, dass wir da einige Sude mehr machen."

Der Blick auf die Landshuter Wirtschaft zeigt: Auch wenn nicht alle direkt bei der Landshuter Hochzeit mitwirken, so sind viele Betriebe doch Teil der Veranstaltung, von der sie auch wirtschaftlich maßgeblich profitieren.