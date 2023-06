Ukraine-Ticker: Selenskyj pocht auf EU-Beitrittsverhandlungen

07.06 Uhr: Human Rights Watch - Ukraine setzt Anti-Personen-Minen ein

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft dem ukrainischen Militär vor, Anti-Personen-Minen gegen russische Truppen einzusetzen. Dafür gebe es neue Beweise. Die NGO rief die Regierung in Kiew auf, ihre Zusagen einzuhalten und solche Waffen nicht einzusetzen. Sollte es doch zum Einsatz kommen, müsse dies genau untersucht und die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden."Die Zusage der ukrainischen Regierung, den offensichtlichen Einsatz von verbotenen Anti-Personen-Minen durch das ukrainische Militär zu untersuchen, ist ein wichtiges Bekenntnis zu ihrer Pflicht, die Zivilbevölkerung zu schützen", sagte Steve Goose, Rüstungsexperte bei Human Rights Watch. Man habe die Regierung bereits im Mai darauf aufmerksam gemacht, aber bislang keine Antwort erhalten.

01.32 Uhr: Ukraine bekommt erneute Unterstützung aus IWF-Kreditprogramm

Die Ukraine erhält eine weitere Finanzspritze vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Das IWF-Exekutivdirektorium hat eine erste Überprüfung des Ukraine-Kreditprogramms in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar abgeschlossen und genehmigt Kiew die Abhebung von 890 Millionen Dollar. Die ukrainischen Behörden hätten "starke Fortschritte" bei der Erfüllung der Reformverpflichtungen unter "schwierigen Bedingungen" gemacht und die quantitativen Leistungskriterien bis April und die strukturellen Benchmarks bis Juni erfüllt, erklärt der IWF. Mit der jetzt erteilten Freigabe hat die Ukraine im Rahmen des am 31. März gestarteten Programms bisher rund 3,6 Milliarden Dollar erhalten.

00.01 Uhr: Selenskyj pocht auf EU-Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr

Mehr als 16 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Forderung nach einer baldigen konkreten EU-Beitrittsperspektive für sein Land erneuert. "Die Ukraine hat Einfluss auf die Stärke Europas. Das ist ein Fakt", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Und dieses Jahr ist es an der Zeit, diesen und andere Fakten zu nutzen, um die Einheit in Europa zu stärken - angefangen beim Start von Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine." Die EU hatte die von Russland angegriffene Ukraine vergangenes Jahr offiziell zum Beitrittskandidaten gemacht. Bislang hat Kiew zwei von sieben Voraussetzungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllt.