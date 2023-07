Über 200 Bürgermeister in Bayern fordern mehr Windkraft

Windkraft-Ausbau in Bayern eingebrochen

In den vergangenen Jahren ist der Ausbau der Windkraft in Bayern stark zurückgegangen. Damit zu tun hatte auch die bayerische 10H-Regel, die einen Mindestabstand von Windrädern zu Siedlungen vorgibt. In Zukunft wird der Ausbau aber voraussichtlich wieder schneller gehen – einerseits hat die Staatsregierung die 10H-Regel durch einige Ausnahmen aufgeweicht, andererseits muss Bayern durch ein Bundesgesetz Gebiete für Windkraft ausweisen. Dieses Gesetz kann auch zur Folge haben, dass die bayerische Abstandsregel nicht mehr gilt.

Windkraftgegner über die Zeit weniger geworden

Auch wenn sich Bayern stärker für Windkraft öffnen will – und es auch in der Gemeinde Berg laut dem Bürgermeister weniger Windkraftgegner gibt als früher: Nicht alle sind überzeugt von der Technik. Hört man sich im Ort um, gibt es zwar viele offene Windkraft-Befürworter, einige Einwohner sind allerdings weiterhin skeptisch: Der Vogelschutz, das Landschaftsbild, Zweifel am Nutzen in einem windarmen Land wie Bayern, das sind die Bedenken.

Akzeptanz auch deshalb, weil Windräder weit weg stehen

Bürgermeister Rupert Steigenberger weiß auch: Viele der Menschen bei ihm in Berg akzeptieren die Windräder auch deshalb, weil die Anlagen weit weg stehen, an der Gemeindegrenze. Noch bevor es die 10H-Regel in Bayern gab, wurde das so geplant. An der Gemeindegrenze gibt es auch die besten Standorte für die Windräder, hier sind die höchsten Punkte und es weht deshalb am meisten Wind.

Rupert Steigenberger hofft, dass sich so viele Bürgermeister wie möglich mit seinem Appell solidarisch zeigen, das stärke die Akzeptanz der Windkraft bei den Bürgern und auch bei der Staatsregierung. Den Appell wollen er und die anderen Bürgermeister Ende Juli an die Staatsregierung übergeben. Mehr als 250 Unterstützer wollen sie bis dahin geworben haben.