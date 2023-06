Männerstrumpfhosen: Einkleiden für die Landshuter Hochzeit

Heute in genau drei Wochen beginnt mit der Landshuter Hochzeit eines der größten Mittelalterfeste Europas. Dazu werden Hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland in Niederbayerns Hauptstadt erwartet. Auf mittelalterliche Authentizität wird bei dem Fest in Landshut besonderer Wert gelegt.

In bestimmten Bereichen: Nur historische Gewänder erlaubt

Mehr als 2.500 Menschen schlüpfen zur Landshuter Hochzeit in historische Kostüme und spielen die Hochzeit des Herzog Georg von Bayern-Landshut mit der polnischen Königstochter Hedwig von Polen aus dem Jahr 1475 nach. Bestimmte Bereiche sind dann nur mit historischen Gewändern zu betreten.

Michaela Ksienszyk vom Fundus der Landshuter Hochzeit erklärt: Brillen müssen abgenommen werden. Mit der modernen Sehhilfen kommt keiner der Mitwirkenden in die authentischen Bereiche. Auch moderner Schmuck, Nagellack oder Rauchen sind tabu.