Katharina und Luis sind das Brautpaar der Landshuter Hochzeit

Das Geheimnis ist gelüftet. Die 19-jährige Katharina Mottinger und der 22-jährige Luis Truhlar werden im Sommer die wichtigsten Rollen beim Historienspiel "Landshuter Hochzeit 1475" übernehmen. Am Nachmittag wurde das Brautpaar im edlen Gewand präsentiert. Es sind die einzigen Rollen, für die man sich nicht bewerben kann. Das Brautpaar wird auf Vorschlag des Besetzungsausschusses in Abstimmung mit dem Vorstand des Vereins "Die Förderer" aus allen Bewerbern der Landshuter Hochzeit ausgewählt.

Von der Kindergruppe zur Braut

Katharina Mottinger hat sich seit ihrer ersten Mitwirkung gewissermaßen an die Rolle der Braut angenähert: Nach ihrer ersten Teilnahme 2009 in der Kindergruppe fungierte sie im Jahr 2013 als Page der Braut, bei der nächsten Aufführung im Jahr 2017 als Begleiterin der Braut. Nun darf sie die prestigeträchtige Rolle selbst übernehmen. Dabei hatte sie sich eigentlich als tanzende Edeldame beworben. Luis wollte heuer Junker werden, nachdem er 2017 als Standartenträger der Gesandten der Reichsstädte bei der Aufführung mitgemacht hatte.

"Wir waren von der Wahl völlig überrumpelt und überwältigt." Katharina Mottinger und Luis Truhlar, Brautpaar bei der Landshuter Hochzeit.

Tanzproben und Reitstunden

Katharina und Luis kennen sich ganz gut und sind befreundet. Beide sind in Landshut geboren und wohnen auch dort. Luis studiert im 10. Semester Tiermedizin, Katharina arbeitet derzeit in der Pflege und will im Wintersemester ein Medizinstudium aufnehmen. Auf beide kommen intensive Wochen zu. So gilt es nun nicht nur, sich eng mit den historischen Figuren vertraut zu machen - es stehen ab sofort auch mindestens zweimal wöchentlich die Proben für das Tanzspiel auf dem Programm, zudem wird Luis das Reiten erlernen und Katharina sich hoch zu Pferde im Damensattel üben.

Große Nachfrage nach Tickets

Die Landshuter Hochzeit findet normalerweise alle vier Jahre statt. Wegen der Corona-Pandemie war die Spielzeit 2021 ausgefallen und schließlich auf 2023 verschoben worden. Bei dem Historienspiel wird die Hochzeit von Herzog Georg von Bayern-Landshut mit Hedwig von Polen im Jahr 1475 nachempfunden. Vom 30. Juni bis zum 23. Juli werden zur "Landshuter Hochzeit 1475" wieder einige hunderttausend Besucher aus der ganzen Welt in Landshut erwartet. Etwa 2.500 Mitwirkende sind bei der gut dreiwöchigen Aufführung dabei. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Viele Veranstaltungen sind schon ausgebucht.