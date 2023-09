BR-Moderator und Musiker Carl-Ludwig Reichert ist tot

"Herr Reichert", so formulierte es ein Kollege mal, "ist so etwas Ähnliches wie ein Schatzsucher beziehungsweise ein Schatzfinder, denn er sucht nicht nur, sondern er findet auch und trägt dabei viele Sachen aus völlig verschiedenen Bereichen zusammen."

Wohl wahr. Der 1946 in Ingolstadt geborene und gestorbene Reichert sah sich als Musiker und Dichter, als Privatgelehrter und Schriftsteller. BR-Radiomoderator war er überdies – und Gründer der Mundart-Band Sparifankal.

"Abstruses Konzept" – Die Mundart-Band Sparifankal

Zum Bayerischen Rundfunk kam Reichert 1970 – zunächst als Student zur damals legendären, allsonntaglichen Radiosendung "Pop Sunday". 1972 gründete er seine erste Band – und auch wenn das Wort "legendär" hier nun schon wieder bemüht werden muss: "Sparifankal" waren es wirklich. Oder wie Reichert selbst es später formulierte: "Das war auch so ein völlig abstruses Konzept für die damalige Zeit: Es wurde in dieser Band nämlich bayerisch gesungen."

1975 dann kam Reichert endgültig zum Radio – zur Sendung "Club 16", aus der dann der Zündfunk wurde. Dort prägte Reichert dann jahrelang das Programm, wirkte als Musikfreak und Freigeist, der nebenbei auch noch mit einem Wanderzirkus über die Dörfer zog und zur Schriftstellerin Marieluise Fleißer recherchierte, gebürtige Ingolstädterin auch sie.

Gab es etwas, das ihn nicht interessierte?

Als Schatzsucher und -finder und Zeitzeuge der wilden Jahre war Reichert auch selbst ein gefragter Gesprächspartner – bei ARD-Alpha genauso wie bei "Eins zu Eins", der legendären Talksendung auf Bayern 2.

Und was ihn nicht noch alles interessierte! Bayerische Literatur des 18. Jahrhunderts, überhaupt alles, was in Antiquariaten zu finden war. Das Schicksal der indigenen Ureinwohner Nordamerikas. Der Blues.

Seine Sendungen, die aus seinen Recherchen entstanden, seine Bücher – sie werden ihn überdauern. Carl-Ludwig Reichert selbst aber, so bestätigt es seine Witwe, ist am späten Montagabend gestorben, mit 77 Jahren und in Folge eines Schlaganfalls.