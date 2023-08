Der "wahre" Italiener: ESC-Gewinner Toto Cutugno gestorben

Er galt als "wahrer Italiener", seit er 1983 beim San-Remo-Schlagerfestival unter dem Titel "L'Italiano" den wirtschaftlichen Abstieg seines Heimatlandes besang. Da war von billiger Rasiercreme mit Mentholgeruch die Rede, von blauen Nadelstreifenanzügen, bissfesten Spaghetti, einem "Partisanen" als Präsidenten (Sandro Pertini) und der sonntäglichen Seifenoper. Auch starker Kaffee, rostige Fiats 600er und "neue Socken in der obersten Schublade" spielten in dem Text eine Rolle. In Deutschland reichte das für Platz 23 in den Charts, selbst im Iran und in Korea wurde der Song gern gehört, vor allem die eingängige Melodie überzeugte die Fans. Nur mit seinem ESC-Gewinnerlied beim Entscheid in Zagreb, "Insieme: 1992", hatte Toto Cutugno hierzulande noch mehr Erfolg. Damit schaffte er 1990 zwar keinen Top Ten-Hit, aber immerhin Platz 13. In Italien dagegen gehörte der Schlagerstar zu den ganz Großen seines Fachs.

15 Mal war er in San Remo dabei, 1980 gelang ihm dort sogar ein Sieg mit "Solo Noi" (Nur wir). Während er als sein eigener Interpret international nur mäßig erfolgreich war, landeten viele Stars mit Cutugnos Kompositionen internationale Erfolge, darunter Landsmann Adriano Celentano ("Soli") und der Franzose Joe Dassin ("L’été indien", deutsch als "Septemberwind" bekannt). Cutugno schrieb auch für Mireille Mathieu und Johnny Hallyday.

Eklat in Kiew

2013, als er für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, sang der Schlagerstar mit dem Chor der Roten Armee seinen "L'Italiano"-Hit und beteuerte, er sei ein Freund der Russen, aber nicht von Putin. Gleichwohl kam es 2019 in der Ukraine zu einem Eklat: Eine Gruppe Abgeordneter forderte in einem Brief, Toto Cutugno wegen angeblicher pro-russischer Positionen den Zutritt zum Veranstaltungsort zu verweigern, ein Konzert in Kiew war seit einiger Zeit ausverkauft. Der Künstler antwortete, er sei "überrascht und besorgt" und bezeichnete sich selbst als "unpolitisch". Trotz Gegenwinds durfte er schließlich auftreten und begeisterte das ukrainische Publikum.

Der aus der Toskana stammende und in Le Spezia aufgewachsene Cutugno gründete bereits im Alter von zwanzig Jahren seine erste Band. 1976 schaffte er mit seiner Gruppe "Albatros" in San Remo immerhin auf Anhieb Platz drei. Nach seiner Gesangskarriere war er seit Mitte der neunziger Jahre vor allem als TV-Moderator im Einsatz, versuchte es allerdings nebenbei immer wieder mit Auftritten, auch in San Remo, allerdings mit nachlassendem Erfolg. In den Medien war er auch als "Italo-Schmusesänger" präsent. Der "Bunten" sagte der damals viel beschäftigte Siebzigjährige: "Zu viele Verpflichtungen halten mich manchmal davon ab, das zu tun, was ich möchte."

Zu der Zeit, 2013, litt er bereits unter Krebs und hatte nach der ersten Therapie einen Rückfall erlitten. Sein "Lebensretter" sei der Sängerkollege Al Bano gewesen, so Cutugno in einem Interview. Der nämlich habe ihn sofort zum Arzt geschickt, als er von seinen Beschwerden gehört habe. Der konsultierte Mediziner habe dann auch bereits Metastasen festgestellt und von einer "ernsten" Angelegenheit gesprochen.

"Soundtrack einer Ära"

"Mit dem Tod von Toto Cutugno verliert die Musikwelt einen beliebten und wichtigen Interpreten. Ein Künstler, der stolz darauf war, Italiener zu sein, der auch im Ausland geschätzt wurde und dessen Erfolge der Soundtrack einer Ära waren", so der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano in einer Kondolenznachricht: "Er hat auch sein Talent als Autor unter Beweis gestellt. Ich fühle mich seiner Familie und denen, die ihm am nächsten stehen, in diesem schmerzhaften Moment nahe." Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich tief bewegt. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama schrieb auf Italienisch: "Du warst ein großartiger, echter Italiener, wir wollten uns diesen Sommer in [dem Küstenort] Vlora treffen, aber Gott hat beschlossen, dich in Frieden ruhen zu lassen, während deine Lieder für immer in den Herzen vieler Albaner in Erinnerung bleiben. Danke für alles, Toto Cutugno, es war ein Privileg, gleichzeitig mit einem Mythos wie dir zu leben."

Toto Cutugno starb am 22. August im Alter von 80 Jahren, wie sein Management der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Laut der italienischen RAI war der Sänger im San Raffaele-Krankenhaus in Mailand stationär behandelt worden. Der gesundheitliche Zustand des Sängers habe sich nach langer Krankheit in den letzten Monaten verschlechtert.