Hitze und Waldbrände in Südeuropa - Gewitter in Bayern

Große Teile Südeuropas leiden weiter unter einer Hitzewelle. In Italien wird am Mittwoch in 23 größeren Städten die höchste Alarmstufe für Hitze gelten. In der Hauptstadt Rom werden dem Wetterdienst der Luftwaffe zufolge 40 Grad erwartet, in Florenz und Bologna 37 bis 39 Grad. Am Dienstag wurden in Rom 41,8 Grad gemessen, auf der italienischen Insel Sizilien sogar 46,3 Grad.

Hitzerekorde in Spanien

Die Hitze hat auch Spanien fest im Griff: Am Dienstag wurden in Katalonien 45,3 Grad erreicht. Im Norden und Osten von Mallorca und auch in Teilen von Katalonien und Aragonien im Nordosten galt die höchste Alarmstufe Rot des Wetterdienstes Aemet. In acht Gemeinden und Ortschaften der Mittelmeer-Insel Mallorca war es am Dienstag demnach so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Der höchste Wert wurde von Aemet auf Mallorca aus Sa Pobla rund 40 Kilometer nordöstlich der Insel-Hauptstadt Palma gemeldet: 43,9 Grad. Das seien 0,9 Grad über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 1983, hieß es.

Am Mittwoch gilt in neun der insgesamt 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens Alarmstufe Orange oder Gelb. Die Hitzewelle soll spätestens am Donnerstag zu Ende gehen. In Spanien werden laut Aemet immer mehr und immer intensivere Hitzewellen registriert.

Waldbrände in Griechenland

In Griechenland kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen Waldbrände in der Nähe von Athen und auf der Ferieninsel Rhodos. Die Männer und Frauen des Zivilschutzes kämpften "Tag und Nacht" gegen die Flammen, sagte Zivilschutzminister Vassilis Kikilias im Fernsehsender ANT1. Starker Wind sowie eine ab Donnerstag erwartete neue Hitzewelle könnten die Lage weiter verschärfen, warnte er und rief die Bevölkerung zu größter Wachsamkeit auf.

Neben zwei Großbränden, die seit Montag im rund 50 Kilometer nördlich von Athen gelegenen Waldgebiet von Dervenohoria sowie in der Region um den Kurort Loutraki wüten, brach am Dienstagnachmittag ein weiterer Großbrand auf Rhodos aus.

Trotz des Einsatzes von knapp 90 Feuerwehrleuten, drei Löschflugzeugen sowie drei Hubschraubern breite sich das Feuer dort weiter in Richtung Inselmitte aus, sagte Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakogiannis am frühen Mittwochmorgen. Wohngebiete seien aber "zurzeit" nicht bedroht.

Zivilschutz-Mechanismus der EU aktiviert

Dem Sprecher zufolge wurde inzwischen der Zivilschutz-Mechanismus der EU aktiviert, der die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union beim Katastrophenschutz regelt. Frankreich und Italien hätten bereits Löschflugzeuge geschickt.

Wegen der Brände kehrte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstagabend vorzeitig vom EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel nach Griechenland zurück. Am späten Vormittag wollte er sich im Koordinierungszentrum des Zivilschutzes über die Lage informieren.

Griechenland hatte seit Ende vergangener Woche gegen seine erste Hitzewelle in diesem Jahr zu kämpfen. Ab Donnerstag rechnet der Wetterdienst mit einer zweiten Welle mit Temperaturen von bis zu 44 Grad.

Mit der einhergehenden Trockenheit steigt aber auch die Gefahr von Waldbränden. Feuerwehrsprecher Vathrakogiannis sprach von einem "sehr hohen Risiko" vor allem in der Region um Athen, in Attika, auf der Insel Kreta sowie auf der Halbinsel Peloponnes.

47 Brände innerhalb von 24 Stunden

Am Dienstagabend hatte die Feuerwehr von einem Ausbruch von insgesamt 47 Bränden innerhalb der vergangenen 24 Stunden berichtet. Die meisten seien aber rasch und problemlos gelöscht worden.

Der griechische Meteorologe Theodoros Giannaros vom Nationalen Observatorium Athen warnte davor, dass die Situation mit Hitze, Trockenheit und Bränden noch schlimmer werde. "Morgen (Donnerstag) wird das Brandrisiko vielleicht etwas sinken, aber am Wochenende wird es wieder sehr hoch sein", sagte Giannaros mit Blick auf die angekündigte neue Hitzewelle im Staatssender ERT.

"Heiß – Trocken – Windig"

Das Phänomen bezeichnete der auf Wetter und Brände spezialisierte Meteorologe mit "Hot – Dry – Windy", also "Heiß – Trocken – Windig". Er fühle sich an die klimatischen Bedingungen des Jahres 2021 erinnert, als in Griechenland viele Zehntausende Hektar Wald und Vegetation verbrannten, sagte Giannaros dem Sender und prognostizierte: "Das Schlimmste liegt noch vor uns."