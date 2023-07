Griechenland: Waldbrände rücken an Athen heran

Dichte Rauchschwaden ziehen über die Hügel im Westen und Nordwesten Athens. Dort war am Montag in der Nähe der Ortschaft Dervenohoria ein Feuer ausgebrochen. Es ist außer Kontrolle, hat sich über die Berge hinweg durch Wald und Buschlandschaft gefressen und inzwischen auch Häuser in den westlichen Vororten Athens niedergebrannt.

Die Feuerfront ist 20 Kilometer lang. 140 Einsatzkräfte haben mehrere Gemeinden evakuiert. Mit Dutzenden Löschflugzeugen und Helikoptern versuchen sie, der Lage Herr zu werden.

Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Auch im Strandgebiet südlich von Athen, wo zahlreiche Einwohner am Vorabend ihre Häuser verlassen mussten, brannte es weiter - ebenso wie in der Nähe des Kurorts Loutraki bei Korinth.

"Alle Kräfte des Zivilschutzes kämpften die ganze Nacht gegen die Brände", sagte Feuerwehrsprecher Yannis Artopios am Dienstag. "An erster Stelle stand der Schutz von Menschenleben." Doch die Einsatzkräfte hätten auch versucht, wichtige öffentliche Infrastruktur sowie Häuser in Privatbesitz zu schützen.

Unterstützung aus dem Ausland

Italien und Frankreich unterstützen Griechenland im Kampf gegen Waldbrände mit je zwei Löschflugzeugen. Sie sollten sich etwa 30 rumänischen Feuerwehrleuten anschließen, die bereits in Griechenland im Einsatz sind, teilte die EU mit. Der Einsatz der Flugzeuge und ihrer Teams sei Teil des EU-Zivilschutzmechanismus.

Starker Wind erschwert die Löscharbeiten. Begünstigt werden die Feuer aber auch durch Hitze und Trockenheit. Meteorologen erwarten für Donnerstag in Teilen Griechenlands bis zu 44 Grad Celsius. Aber auch in anderen Ländern Südeuropas werden sehr hohe Temperaturen gemeldet. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis machte am Montagabend die "Klimakrise, die wir mit zunehmender Intensität durchleben", für die Brände mitverantwortlich.