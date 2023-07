Siesta halten auch in Deutschland - Wäre das sinnvoll?

Siesta für alle? Handelsvertreter und Lehrerverband nicht begeistert

In Deutschland hätte eine allgemeine Siesta insbesondere für den Handel weitreichende Folgen, sagt Christian Spielvogel, Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands, im Gespräch mit dem BR: "Wir haben hier in Bayern Öffnungszeiten von sechs bis 20 Uhr." Das sei der gesetzliche Rahmen, an den die Händler sich halten müssten. "Zweitens: In Einkaufszentren gibt es eine Anwesenheitspflicht, die besagt, dass die Geschäfte in einer gewissen Zeitphase besetzt werden müssen. Auch hier müsste man Änderungen herbeiführen, damit die Händler nicht abgestraft werden", so Spielvogel.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, hält eine Siesta an deutschen Schulen indessen nicht für nötig. Die meisten Schüler hätten ohnehin bereits Schulschluss, bevor es richtig heiß wird, so Düll. Wichtig seien aber Lüftungsanlagen, um in der Nacht die Gebäude wieder runterzukühlen.

Eine allgemeine Siesta sei für Deutschland kaum durchzusetzen, sagt auch Arbeitsmarktexperte Alexander Spermann im BR-Gespräch. Aber: "Man kann schon über eine längere Mittagspause nachdenken, es müssen ja nicht gleich drei Stunden sein." Eine höhere Produktivität bei den Arbeitnehmern sei dadurch zwar nicht zu erwarten - aber immerhin Vorteile für die Gesundheit.

Wie der Powernap in der Mittagspause doch klappt

Auch wenn in Deutschland keine allgemeine Siesta gehalten wird, kann sich niemand davon abhalten lassen, sich in der Mittagspause kurz aufs Ohr zu hauen. Einige Arbeitgeber bieten einen sogenannten Rückzugsraum an, in dem eine Couch oder ein Bett steht.

Der Blick zu den benachbarten Franzosen zeigt: Auch dort suchen die Menschen in der Mittagspause zunehmend Entspannung. In mehreren Städten gibt es bereits sogenannte Schlummercafés. Der Name ist trügerisch: Dort wird man nicht mit Kaffee oder heißer Schokolade erwartet, sondern mit Möglichkeiten zur Massage und Rückzugsorten für ein Schläfchen. Man mietet sich sozusagen ein Bett auf Zeit. Auch in Berlin gibt es bereits vereinzelt solche Angebote. Und am Münchner Flughafen laden Napcabs erschöpfte Reisende zum Erholen ein: Die abgeschlossenen kleinen Schlafkabinen bieten einen Arbeitsplatz, ein Bett und etwas Privatsphäre. Vielleicht entwickelt sich Deutschland doch noch zur Siesta-Nation.

