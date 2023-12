Weihnachtsverkehr: Wie Sie über die Feiertage gut vorankommen

"Driving home for Christmas": Was Chris Rea seit den 80ern Jahr für Jahr auf der Heimreise zu Weihnachten blüht, kann allen Autofahrern passieren - Stau! Auch wenn Heiligabend auf einen Sonntag fällt, wird es auf den Straßen, der Schiene und auch mit dem Flugzeug nicht ganz stressfrei zugehen.

Weihnachtsstau vor allem Freitag und Samstag

Neben Bayern haben ab Freitag auch alle anderen Bundesländer Weihnachtsferien. Dieses Jahr ist Weihnachten mit seinen beiden Feiertagen am Montag und Dienstag recht arbeitnehmerfreundlich. Auch wer keinen Urlaub über die Feiertage nehmen kann oder will, kann womöglich ein langes Wochenende genießen.

Die BR-Verkehrsredaktion rechnen schon ab den Mittagsstunden des Freitags damit, dass es auf den bayerischen Autobahnen voller werden kann, denn zum einsetzenden Reiseverkehr kommen noch Berufstätige und Pendler, die sich auf den Heimweg machen. Auch der Samstag dürfte ein stärkerer Reisetag werden, denn viele brechen in den Skiurlaub, zu Verwandtschaftsbesuchen oder letzten Einkäufen in die größeren Ballungsräume auf.

Ruhig wird es auf den Straßen erfahrungsgemäß am 24. Dezember und dem ersten Feiertag. Nach den Feiertagen beginnt dann im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertages und auch am 27. Dezember die Reisewelle in Richtung Skiurlaub oder anderen Ausflügen über Silvester.

Österreich: Baustelle auf der Tauernautobahn sorgt für Staus in Salzburger Skigebiete

Noch bis Juni kommenden Jahres saniert der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag fünf Tunnel auf der A10 Tauernautobahn von Golling bis Werfen. Auf einer Länge von 14 Kilometern steht in diesem Abschnitt nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung, der Verkehr wird jeweils über eine einzige Tunnelröhre abgewickelt. Vor allem in Fahrtrichtung Süden kann es deswegen zu langen Staus kommen, der Verkehr wird dann immer wieder angehalten und nur blockweise abgefertigt. Um Frust und langen Wartezeiten entgegenzuwirken, bietet die Asfinag "Echtzeit-Reisezeitinformationen" an, empfiehlt aber auch zu prüfen, ob alternativ eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist.

Neues "Pickerl" gilt seit dem 1. Dezember

Die Vignette zum Kleben ist jetzt gelb und kann wie gewohnt an Verkaufsstellen zum Beispiel entlang der Autobahn gekauft werden. Neu ist, dass auch eine 1-Tages-Vignette angeboten wird - sie kostet 8,60 Euro. Die digitale Vignette gibt es im Asfinag-Mautshop sowie über die App. Bisher hat der "Konsumentenschutz" den Onlinekauf vieler Mautprodukte in Österreich für spontanere Urlauber unrentabel gemacht, da bis zur Gültigkeit eine 18-tägige Widerrufsfrist abgewartet werden musste. Seit Anfang Dezember können nun die Vignetten für einen und zehn Tage sowie die digitale Streckenmaut online gekauft und sofort benutzt werden.

Bahn: Sonderzüge zu Weihnachten

Rund um Weihnachten und Silvester setzt die Bahn 60 Sonderzüge ein. "Alles, was rollen kann, rollt", sagte der Sprecher der Bahn, Achim Stauß. Das Unternehmen habe rechtzeitig neue Züge bestellt, "im Moment bekommen wir drei fabrikneue ICEs jeden Monat". Außerdem seien an den Bahnhöfen über die Feiertage knapp 300 zusätzliche Servicekräfte für die Fahrgäste im Einsatz. Wie voll ein Zug sein wird, können Fahrgäste vorab schon über eine "Auslastungsanzeige" überprüfen. Bei stark gebuchten Zügen könnte eine Sitzplatzreservierung Sinn ergeben. Wer kurzfristig noch mit der Bahn fahren möchte, solle es mit einem InterCity versuchen, wenn der ICE schon ausgebucht ist, oder andere Zeiten für die Fahrt probieren, so Stauß.

Beliebt über Weihnachten: Mit dem Flugzeug ins Warme

Auch die bayerischen Flughäfen bereiteten sich auf die Reisewelle zu Weihnachten vor: Der Flughafen Nürnberg erwartet mit rund 126.000 Fluggästen einen Zuwachs von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beliebteste Ferienziele sind Mallorca, das ägyptische Hurghada und Antalya in der Türkei. Der Flughafen München ist auf mehr als 11.000 Flüge eingestellt, die meisten gehen nach Spanien, Italien und Frankreich. Aber auch Portugal, Griechenland und Nordamerika sind beliebt.

Beim Kofferpacken ist es ratsam, möglichst alles im Reisegepäck zu verstauen. Nur was ständig gebraucht wird, gehört ins Handgepäck. Dazu zählen auch Wertgegenstände und Medikamente. Und denken Sie daran, dass nach wie vor nur sehr beschränkt Flüssigkeiten mit in den Flieger dürfen. Wie groß und schwer Koffer sein dürfen, gibt die Airline bekannt. Viele Fluggesellschaften bieten auch einen Online-Check-in an, bei dem bereits die Bordkarten erstellt werden können. Am Flughafen können dann Gepäckautomaten die Wartezeiten verkürzen.