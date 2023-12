Kaum Chancen auf weiße Weihnachten in Bayern

Der heftige Wintereinbruch zu Beginn des Monats in weiten Teilen Bayerns ließ viele hoffen: Sicher würden sich die Rekord-Schneemassen bis zum Fest halten könnten und der Freistaat wieder einmal weiße Weihnachten erleben. Milde Atlantikluftmassen und wolkenreiches Tiefdruckwetter mit häufigen, teils länger anhalten Regenfällen sorgten aber dafür, dass von der weißen Pracht im Flachland jetzt nichts mehr übrig ist. Gibt es trotzdem noch eine Chance auf Schnee an den Feiertagen?

Laut BR-Meteorologe Christian Lorenz lässt sich die Frage für die meisten Regionen in Bayern aktuell mit „Nein“ beantworten. Nur im Frankenwald, Fichtelgebirge, Oberpfälzer und Bayerischen Wald in Lagen oberhalb von 600 bis 800 Metern sowie an den Alpen in Lagen oberhalb von 800 bis 1.000 Metern besteht noch Hoffnung auf weiße Weihnachten. Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, und auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald wird es mit größter Wahrscheinlichkeit Schnee über die Feiertage geben.

Der Heilige Abend wird windig und teilweise verregnet

An Heiligabend liegen wir zwischen einem kräftigen Hochdruckgebiet über Südwesteuropa und einer umfangreichen Tiefdruckzone über Nord- und Nordosteuropa. Dabei gelangt mit einer kräftigen westlichen bis nordwestlichen Strömung feuchte und relativ milde Atlantikluft nach Bayern.

Somit ist es an Heiligabend bei starken Winden oft bewölkt und es fällt zeitweise Regen, einzig in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge sowie an den Alpen kann es anfangs auch schneien. Außer in den Kammlagen sowie in mittleren und hohen Lagen der Alpen wird davon aber kaum was liegen bleiben. Nachmittags gibt es am Alpenrand mitunter sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad.

An den Weihnachtsfeiertagen gibt es Chance auf Sonne

An den Weihnachtstagen nimmt von Südwesten der Hochdruckeinfluss insgesamt etwas zu und es setzt sich leichte Wetterbesserung durch. So ist es am ersten Weihnachtstag im Süden Bayerns wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schauern. Im Norden ist es meist bewölkt, später am Tage fällt gebietsweise Regen.

Am zweiten Weihnachtstag ist es bayernweit teils bewölkt oder trüb, teils sonnig; insgesamt ist es im Süden Bayerns durch die Nähe zu einem Hoch über Südwesteuropa freundlicher als im Norden des Freistaats. Vereinzelt fällt Regen, vor allem im Norden und Osten Bayerns.

Und es bleibt auch an den Weihnachtsfeiertagen bei noch mitunter lebhaften Winden zu mild; so liegen die Höchstwerte am ersten Weihnachtstag zwischen 7 und 12 Grad, am zweiten Weihnachtstag bei 5 bis 10 Grad. Bleibt also nur die Erinnerung an frühere Weihnachten, die ja mehrheitlich kalt und weiß waren – oder?