Wahlkampf 2021: Diese Rolle spielten Falschbehauptungen

Frühe Desinformation erinnert an Behauptungen zur US-Wahl

Was auffiel: Viele der Gerüchte um die Wahl ähnelten den Behauptungen, die auch zur US-Wahl verbreitet wurden. Dazu zählt das Narrativ des Wahlbetrugs – Donald Trump selbst behauptete schon Monate vorher, die US-Wahl werde der "größte Betrug in der Geschichte der Wahlen".

Ähnlich wie in den USA gab es in Deutschland schon Anfang des Jahres viele Gerüchte rund um die Briefwahl, zum Beispiel, dass sie einfacher zu manipulieren sei. Es wurde etwa behauptet, dass Stimmen von Komapatienten und Toten gezählt werden könnten – was nicht stimmt. Auffällig waren außerdem Gerüchte zu Wahlhelfern, die das Wahlergebnis manipulieren könnten. Experten schließen dies aber aus. Es gebe zahlreiche Kontrollmechanismen und in Deutschland ist es nicht zulässig, dass nur Mitglieder einer Partei als Wahlhelfer die Stimmzettel auszählen. In der Regel sind es laut Bundeswahlordnung Mitglieder aller Parteien, die sich als Wahlhelfer engagieren, sowie ehrenamtliche Wahlhelfer, die nicht in Parteien aktiv sind.