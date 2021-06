Faktenfuchs: "CSU endlich dahoam"-Kampagne ist ein Fake

"CSU endlich dahoam" nennt sich der Instagram-Account, auf dem seit Dienstagvormittag ein Video zu finden ist, das zunächst für Verwirrung sorgt. In der Anmutung eines CSU-Wahlwerbespots werden erst Bilder von Menschen in Tracht in den Bergen gezeigt, dann von Bundesinnenminister Horst Seehofer: in einer Menschenmenge, in nachdenklicher Pose.

Zu hören ist eine Stimme, die der Seehofers in Tonart und Sprechduktus stark ähnelt. "Die Flüchtlingspolitik in Deutschland ist seit 2015 ein Streitthema in der Politik, der Gesellschaft", sagt die Stimme. Und weiter: "Sie kennen meine Haltung diesbezüglich. Unsere deutsche Leitkultur muss weiterhin Maßstab für die Integration bleiben."