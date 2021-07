Faktenfuchs: Falsches Laschet-Zitat kursiert auf Twitter

Kein wörtliches Zitat Laschets

Doch was sagte Laschet wirklich? Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen - damals war Laschet noch nicht CDU-Vorsitzender und noch nicht Kanzlerkandidat - war am 26. Mai 2019, kurz nach der Europawahl, Gast in der ARD-Talkshow "Anne Will". Weitere Gäste waren unter anderen Sigmar Gabriel (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen).

Als es um das Thema Wählerwanderung geht, fragt Anne Will Armin Laschet, was die Grünen besser machten und was sich die Union dort abgucken könnte. Laschet holt weit aus und erklärt am Beispiel des größten Stahlherstellers in Deutschland, Thyssenkrupp, dass die Stahlproduktion im Interesse des Landes sei, wenn Deutschland Industrieland bleiben wolle. Dabei werde CO2 ausgestoßen. Alternative, klimaneutrale Verfahren der Stahlproduktion, die Baerbock zuvor in der Sendung angesprochen hatte, würden zwar gefördert, seien allerdings "noch nicht so weit".

Dann sagt Laschet: "Und die jungen Leute sind ungeduldig, die sagen: Nein, jetzt sofort. Wie geht das runter?" Die Frage bezieht sich auf die CO2-Emissionen der Stahlproduktion. Laschet sagt direkt im Anschluss, dass es gelingen müsse, besser zu erklären, warum die Industrie für einen Umstieg Zeit brauche.

Wörtlich sagt er: "Und dies zu erklären, dass ein solches Stahlwerk wie Thyssenkrupp, wie unsere chemische Industrie, wie die Autoindustrie ihre Zeit braucht, diesen Umstieg zu machen, das ist das, was uns jetzt besser gelingen muss." Was Luisa Neubauer nach der Sendung auf Twitter als scheinbar wörtliches Zitat von Laschet veröffentlichte, hatte Laschet also nicht wörtlich gesagt.

Falsches Zitat verbreitet sich weiter

Auch verschiedene Medien übernahmen nach der Sendung das falsche Zitat von Neubauer scheinbar ungeprüft. So veröffentliche die Onlineausgabe des Münchner Merkur am Tag nach der Sendung das von Luisa Neubauer formulierte Zitat – ebenfalls als ein angeblich wörtliches Zitat von Armin Laschet. Auch die "Welt" veröffentlichte einen Onlineartikel, in dem das besagte Zitat Armin Laschet zugesprochen wird. Der Autor Sascha Lobo bezieht sich in einer "Spiegel"-Kolumne von Februar 2020 ebenfalls auf den angeblichen Satz Laschets. Ein Link zur Quelle führt zum Artikel des Münchner Merkur nach der Anne Will-Sendung.

Mehr als zwei Jahre später ist das falsche Zitat nun wieder aufgetaucht - in Form der Zitattafel, die sich in den sozialen Medien verbreitet. Luisa Neubauers Tweet von 2019 ist weiterhin online - darunter sammeln sich inzwischen Kommentare, die auf das falsche Zitat hinweisen.

Fazit

Ein angebliches Zitat von Armin Laschet, das Anfang Juli in den sozialen Medien als Zitattafel kursierte, ist keine wörtliche Aussage des CDU-Politikers. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer verbreitete die Aussage 2019 nach einer "Anne Will"-Sendung, in der Laschet zu Gast war, über Twitter. Dabei nutzte sie Anführungszeichen.

Armin Laschet sprach in der Sendung tatsächlich über "junge Leute", die in Bezug auf die Reduzierung von CO2-Emissionen "ungeduldig" seien und darüber, dass es seiner Partei besser gelingen müsse, zu erklären, dass die Industrie ihre "Zeit braucht, diesen Umstieg zu machen". Die von Neubauer als Zitat verbreitete Aussage tätigte Laschet aber nicht. Auch Medien griffen das falsche Zitat von Laschet immer wieder auf.