"Tabubruch": Streit über Razzia bei "Letzter Generation"

Justizministerium: "Keine Weisung"

Laut dem Gerichtsverfassungsgesetz sind die Staatsanwälte in Deutschland weisungsgebunden: "Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen." Das bayerische Justizministerium stellte auf BR24-Anfrage zur Razzia bei der "Letzten Generation" allerdings klar: "Eine Weisung an die Generalstaatsanwaltschaft München ist seitens des Justizministeriums nicht erfolgt."

Von der Möglichkeit einer Einzelfallweisung werde in Bayern lediglich in äußerst seltenen Einzelfällen Gebrauch gemacht, teilte das Ministerium weiter mit. "In den vergangenen Jahren gab es beispielsweise keine Einzelfallanweisung."

FDP-Vize: "Rechtsstaat at work"

Die CSU-Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz wies Vorwürfe, die Ermittlungen seien politisch motiviert, im Deutschlandfunk als "vollkommenen Blödsinn" zurück. Die Staatsanwaltschaft ermittle nach ihrer Erkenntnislage - und es sei ihre Aufgabe, auch entsprechende Maßnahmen einzuleiten. "Genau das ist hier auch erfolgt." Von einem Wahlkampfmanöver zu sprechen, sei ein "unmögliches Ablenkungsmanöver".

FDP-Vize Johannes Vogel wertete die Razzia positiv. "In unserem Rechtstaat gelten klare Regeln", sagte er im "Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Was wir hier erleben ist: Rechtsstaat at work." Es stünden Vorwürfe wie Nötigung, Eingriff in den Straßenverkehr und Sabotageakte auf Infrastruktur im Raum. In Deutschland seien Richter dafür zuständig, über solche Fälle zu entscheiden.

Kriminelle Vereinigung?

Kontrovers diskutiert wird auch die Frage, inwieweit der Vorwurf der kriminellen Vereinigung haltbar ist. Die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) sagte den "Tagesthemen", die Letzte Generation lasse sich "nicht in Gänze als eine kriminelle Vereinigung einstufen". Der frühere Berliner Innensenator Ehrhart Körting (SPD) kritisierte das Vorgehen der Behörden im "Tagesspiegel" als Irrweg: "Die letzte Generation ist keine kriminelle Vereinigung."

Dagegen sagte der SPD-Rechtsexperte Sebastian Hartmann den RND-Zeitungen, die Razzien seien für die Ermittlungen gegen die Letzte Generation wichtig. Allerdings betonte er, bei dem Vorwurf der kriminellen Vereinigung gehe es bisher um "einen Anfangsverdacht".

Bayerns Justizministerium betonte, laut Strafprozessordnung seien die Staatsanwaltschaften grundsätzlich verpflichtet, einen konkreten Sachverhalt unter sämtlichen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Zu strafrechtlichen Einzelfällen äußere sich das Ministerium grundsätzlich nicht. Dies sei Aufgabe der jeweiligen Staatsanwaltschaft oder des jeweiligen Gerichtes.

Fehlerhafte Altersangabe - keine Festnahme

Die Generalstaatsanwaltschaft München räumte derweil fehlerhafte Angaben zum Alter der sieben Beschuldigten ein: Sie seien nicht zwischen 22 und 38 Jahre alt, sondern 22 bis 48 Jahre.

Die Ermittler werfen ihnen vor, eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die "Letzte Generation" organisiert und so mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt zu haben. Zwei Beschuldigte stehen zudem im Verdacht, einen Sabotageakt auf die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt versucht zu haben. Festgenommen wurde niemand.

