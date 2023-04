Finnland wird morgen offiziell Nato-Mitglied

Finnland wird morgen offiziell der Nato beitreten. Das kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Die Dokumente dazu würden am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel überreicht.

"Historischer Tag" für mehr Sicherheit

"Das ist wirklich ein historischer Tag", sagte Stoltenberg bei der Ankündigung in Brüssel. Es sei ein guter Tag für die Sicherheit Finnlands, für die nordische Sicherheit und für das Bündnis insgesamt. Am Nato-Hauptquartier soll Dienstagnachmittag zum ersten Mal die finnische Flagge gehisst werden.

Monatelange Blockade durch die Türkei und Ungarn

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte sich Finnland gemeinsam mit Schweden entschlossen, die Bündnisfreiheit aufzugeben.

Einem Nato-Beitritt müssen allerdings alle Mitgliedstaaten zustimmen - und das verhinderten die Türkei und Ungarn durch ihr Nein über Monate. Erst in der vergangenen Woche hatten die Parlamente der beiden Länder den Beitritt Finnlands dann doch noch ratifiziert.

Im Falle Schwedens steht ihre Zustimmung noch aus.