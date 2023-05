FC Bayern kontra Kahn - es droht ein schmutziges Nachspiel

Die Trennung des FC Bayern von Oliver Kahn scheint alles andere als harmonisch verlaufen zu sein. Präsident Herbert Hainer erläuterte einen Tag nach dem Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft den Ablauf - und ließ den ehemaligen Vorstandschef in keinem guten Licht stehen.

Bereits am Donnerstag hätten Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Gespräche mit Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, vom dem sich der Klub ebenfalls getrennt hat, gesucht. Die Entscheidung, beide Positionen neu zu besetzen, stand da schon fest.

Die "Warnsignale" beim FC Bayern

"Wir haben Warnsignale auf und außerhalb des Platzes gesehen. Wir wollen Ende der Saison einen Neustart wagen", sagte Hainer zur Begründung. Ein Austausch mit sportlicher Leitung und Aufsichtsrat habe diesbezüglich stattgefunden.

"Die Saison ist nicht so verlaufen, wie wir sie gerne gehabt hätten. Die Mannschaft hat nicht so gespielt, wie wir uns das alle wünschen." Herbert Hainer über die Gründe der Trennung von Kahn und Salihamidzic

Frühzeitige Gespräche mit Kahn und Salihamidzic

Die Gespräche mit Kahn und Salihamidzic waren laut Hainer angesetzt, "weil wir es den beiden Betroffenen so früh sagen wollten, dass sich beide Gedanken machen können." Das Ziel des FC Bayern: Beiden "verdienten Ikonen" einen stilvollen Abschied zu ermöglichen, einen Abschied "mit Respekt und Anstand", wie es Hainer formulierte.

Die Reaktion allerdings war wohl extrem unterschiedlich. "Mit Hasan hat das sehr gut geklappt, wir haben einvernehmlich vereinbart, dass er mit nach Köln geht", sagte Hainer, Salihamidzic habe darum gebeten, sich persönlich von der Mannschaft verabschieden zu dürfen.

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Trennung - unmittelbar nach dem Gewinn der Meisterschaft - erklärte Hainer, dass Trainer und Spieler zeitnah nach dem letzten Spiel in den Urlaub reisen. Hinzu kam dann eben auch noch der "Wunsch von Hasan, dass er sich von der Mannschaft verabschieden kann".

Kahns offizielle Abberufung am Freitag

Das Gespräch mit Kahn sei dagegen "leider nicht so gut gelaufen", Kahn "war sehr emotional", so Hainer weiter. Deshalb habe es im Anschluss eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats gegeben, in der man Kahns "Abberufung beschlossen" habe: "Deshalb konnte er nicht mit nach Köln gehen."

"Leider hat das mit Oliver nicht so gut geklappt." FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer über das Gespräch mit Oliver Kahn

Hainer "verwundert" über Tweet von Oliver Kahn

Die Personalie Kahn wird wohl auch weiterhin für Verwirrung sorgen, weil der ehemalige Vorstandschef wie Twitter Mitteilungen veröffentlichte, die den Aussagen von Hainer widersprechen.

Am Samstag war zunächst kommuniziert worden, dass Kahn wegen einer Grippe nicht mit nach Köln reisen kann. Der ehemalige Torwart selbst teilte allerdings mit, ihm sei es vom Klub "untersagt" worden, nach Köln zu kommen.