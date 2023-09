Innenministerin Faeser: Bereiten stationäre Grenzkontrollen vor

Thüringens Innenminister: "Vor allem symbolische" Maßnahme

Ähnlich vorsichtig zum Effekt von stationären Kontrollen äußerte sich Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). "Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien allein werden die Migrationskrise in Deutschland nicht lösen", sagte er dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Es gebe rechtlich keine Handhabe, Menschen an der Grenze zurückzuweisen, wenn diese Asyl begehrten.

Zudem werde für lückenlose Kontrollen enorm viel Personal gebraucht, auch seien lange Staus und Verzögerungen die Folge. Maier: "Man kann sich für diese Maßnahme entscheiden, sie wirkt aber vor allem symbolisch."

GdP befürchtet Ausweichen auf die grüne Grenze

Auch Faeser betonte, dass die Personalsituation bei der Polizei schwierig sei: Vorläufig sei wichtig, "dass wir in der Fläche an der Grenze mit Personal vorhanden sind", weil es ansonsten lediglich zu einem Verlagerungseffekt komme und die Migranten dann an anderen Stellen über die Grenze kämen, erklärte sie.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) lehnt genau mit dieser Argumentation stationäre Grenzkontrollen ab. "Wir sprechen uns als GdP gegen stationäre, feste Grenzkontrollen aus, weil wir das in der polizeilichen Arbeit nicht als effektiv ansehen", sagte die Vizevorsitzende des GdP-Bezirks Bundespolizei, Erika Krause-Schöne, der "Rheinischen Post".

Feste Kontrollpunkte seien eine "dauerhafte Belastung" und "sehr personalintensiv". Die Schleuser würden dann einfach um die Kontrollstellen herumfahren. Die Bundespolizei müsse deshalb "agil auf der Grenzlinie" agieren können, statt nur an offiziellen Übergangen zu stehen.

Feste Kontrollen als "Augenwischerei"

Ebenso wie Faeser und Maier zeigte sich auf Krause-Schöne mit Blick auf die Wirkung fester Kontrollen wenig zuversichtlich. Diese seien eine "Augenwischerei", die das Problem im Kern nicht lösen könne. "Wir können dadurch nicht die Zahlen der Migration begrenzen", betonte sie.

Auch aus ihrer Sicht könne die Migrationspolitik nur auf EU-Ebene vorangebracht werden, unter anderem durch eine Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex und eine "Vorfilterung" der Geflüchteten an der EU-Außengrenze.

Um dennoch effektiver im Zuge der Schleierfahndung kontrollieren zu können, fordert die GdP bereits seit Ende Juli eine Notifizierung der Grenze zu Polen und Tschechien durch die EU. Das würde flexible Kontrollen im Zuge der Schleierfahndung auch "direkt auf dem Grenzstreifen" ermöglichen, sagte Krause-Schöne. Bislang findet die Schleierfahndung nur in einem Streifen hinter der Grenze statt, weil Ministerin Faeser eine solche Notifizierung noch nicht in Brüssel beantragt hat.

Deutsche Polizeigewerkschaft: Alles "viel zu spät"

Noch mehr Kritik an Faeser klingt bei Heiko Teggatz an, dem Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Konkurrenz-Organisation der GdP. Er plädiert schon lange für stationäre Grenzkontrollen und findet, dass Faesers Sinneswandel zu spät komme. "Gut, dass sie es endlich prüft. Viel zu spät, dass sie jetzt erst mit der Prüfung anfängt. Ich fordere das seit Monaten, die stationären Grenzkontrollen", sagte Teggatz dem ZDF.

Stationäre Grenzkontrollen bedeuteten jedoch nicht, dass die Bundespolizei jetzt Zäune hochziehe und Schlagbäume aufbaue. Die Beamten, die bisher im Rahmen der Schleierfahndung eingesetzt seien, würden vielmehr in die Stationen wechseln, glaubt auch er. Mehr als die Durchführung von Sichtkontrollen im laufenden Verkehr komme dabei aber nicht heraus.

Faeser soll Polizisten Recht zur Zurückweisung verschaffen

Die Polizisten dürften "nicht zurückweisen, weil da wird sich auch wieder auf das europäische Recht berufen", so Teggartz. Dies müsse Faeser ändern, indem sie die stationären Grenzkontrollen bei der EU anmelde. Dann könnten die Kollegen an den Grenzen "rechtssicher handeln und hätten auch grenzpolizeiliche Befugnisse unmittelbar an der Grenze", so wie das seit 2015 an der Grenze zu Österreich der Fall sei.

Dass Faeser sich bislang nicht an Brüssel gewandt hat, führt Teggatz auf parteipolitische Gründe zurück: "Das ist wahrscheinlich ein bisschen die Parteiideologie, die gerade bei den Grünen immer mitschwingt als Regierungspartner." Er glaube, dass die Grünen "da den Keil gerade rein treiben in die Ampel-Regierung".

Mit Informationen von AFP, epd und dpa