Deutsche und tschechische Polizisten sollen Grenze überwachen

"Markante Aktionen" gegen Schleuser

Zum anderen seien "mehrere markante Aktionen" gegen Schleuser geplant, sagte Rakusan, ohne näher ins Detail zu gehen. Er rechnet nach eigener Aussage mit ersten konkreten Schritten bis Ende der Woche. "Unsere Polizisten sind bereit", sagte der Politiker der konservativen Partei STAN (deutsch: Bürgermeister und Unabhängige). Zuvor hatte ein Sprecher Faesers bestätigt, dass die Ministerin Gespräche mit Polen und Tschechien über mögliche "zusätzliche grenzpolizeiliche Maßnahmen" führe.

Faeser sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Um Schleuser zu stoppen, bereiten wir jetzt zusätzliche Kontrollen an unseren Grenzen zu Polen und Tschechien vor. (...) Wir verknüpfen unsere zusätzlichen Maßnahmen sehr eng mit der bereits stark intensivierten Schleierfahndung im gesamten Grenzgebiet." Ihr Ziel sei "maximaler Ermittlungsdruck auf Schleuser und der Schutz der Menschen, die unter lebensgefährlichen Bedingungen, oft ohne Wasser und mit kaum Sauerstoff, über Grenzen geschmuggelt werden".

Am Wochenende habe es Kontakte mit dem tschechischen Innenminister und auf hoher Beamtenebene auch mit der polnischen Seite gegeben, hieß es aus dem Ministerium. Faeser werde noch vor dem EU-Innenministertreffen an diesem Donnerstag auch mit ihrem polnischen Amtskollegen über das Thema beraten, so dass sehr schnell zusätzliche Maßnahmen getroffen werden könnten.

Brandenburgs Innenminister schlägt Alarm

Aus Polen wurden zuletzt zahlreiche illegale Schleusungen nach Brandenburg gemeldet. Demnach stieg die Zahl der illegalen Schleusungen von Menschen über die deutsch-polnische Grenze in Brandenburg deutlich. In den vergangenen zwei Wochen seien 550 Menschen durch die Landespolizei festgestellt worden, die illegal über die Grenze gebracht wurden, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). Darüber hinaus leite die Bundespolizei im Durchschnitt pro Tag mehr als 50 aufgegriffene, illegal Eingereiste an die Erstaufnahmeeinrichtung weiter - nach durchschnittlich 35 im August. Acht Schleuser seien gefasst worden.

"Die Zunahme der illegalen Schleusungen gerade über die deutsch-polnische Grenze sprengt gerade jeden Rahmen", sagte Stübgen. So habe es das noch nie gegeben, auch nicht während des großen Flüchtlingszuzugs 2015/2016, betonte Stübgen bei einem Besuch im besonders betroffenen Kreis Spree-Neiße nahe der Anschlussstelle Roggosen, die auf die A15 Richtung Polen führt.