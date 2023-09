Datenüberblick Geflüchtete: Wie ist die Lage in Bayern?

Der hohe Anteil an Geflüchteten aus der Ukraine (in Bayern fast 40 Prozent) ist eine sehr junge Entwicklung (2022) und zeigt besonders eindringlich die Folgen, die der Krieg in der Ukraine hierzulande hatte. Die Anzahl der syrischen Geflüchteten stieg in 2015 und 2016 fast aus dem Nichts sprunghaft an und steigt seitdem weiter leicht, aber kontinuierlich. Vor 2015 machten Geflüchtete aus dem Irak und Afghanistan den Hauptteil aus. Ihre Zahl stieg im Rahmen der großen Fluchtbewegung 2015/2016 ebenfalls sprunghaft an, pendelte sich dann aber auf einem gewissen Niveau ein. Seit 2021 steigt die Zahl flüchtender Afghanen und Afghaninnen wieder an.

Diese Verteilung der Herkunftsländer findet sich fast identisch in den Daten zu Asylanträgen wieder, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auch schon für das erste Halbjahr 2023 (Januar bis August) bereitstellt: Die meisten Asylanträge wurden von Geflüchteten aus Syrien gestellt, gefolgt von Afghanistan, der Türkei und dem Irak.

Auf welchen Wegen kommen Geflüchtete nach Deutschland?

Aus der insgesamt stetigen Entwicklung der Flüchtlingszahlen und der bisherigen Verteilung der Asylanträge in 2023 lässt sich schließen, dass die häufigsten Herkunftsländern der Schutzsuchenden in Bayern und Deutschland aktuell denen aus 2022 entsprechen. Diese Herkunftsländer liefern indirekt auch Hinweise darauf, über welche Strecken und Zwischenländer die meisten Geflüchteten nach Deutschland kommen.

Der Europäische Rat unterschiedet verschiedene Migrationsrouten nach Europa – die fünf größten lassen sich so zusammenfassen:

Die West-Mittelmeer-Route und die Westafrika-Route , auf der vor allem Menschen aus Marokko, Algerien und Guinea über Spanien in die EU kommen.

und die , auf der vor allem Menschen aus Marokko, Algerien und Guinea über Spanien in die EU kommen. Auf der Zentral-Mittelmeer-Route kommen die Geflüchteten meist über das italienische Staatsgebiet, etwa die Insel Lampedusa, in die EU. Die häufigsten Herkunftsländer sind hier Eritrea, Tunesien und Nigeria.

Über die Ost-Mittelmeer-Route fliehen vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak– also die Gruppen, die neben den Ukrainern und Ukrainerinnen den größten Teil der Schutzsuchenden in Deutschland ausmacht. Sie betreten die EU meist aus der Türkei heraus. Auf ihrem Weg nach Norden durchqueren sie oft andere Nicht-EU-Länder wie Albanien und Serbien. Übertreten sie dann erneut eine EU-Außengrenze, werden sie oftmals auch erneut gezählt und der West-Balkan-Route zugeordnet.

Die folgende Grafik zeigt, wie viele irreguläre Einreisen in die EU jeden Monat auf welcher Route gezählt werden – die Daten reichen bis zum August 2023: