Polens Außenminister: Scholz soll nichts zur Visa-Affäre sagen

Polnische Auslandsvertretungen sollen in Afrika und Asien Arbeitsvisa verkauft haben. Auch Scholz meldete sich dazu zu Wort. Der polnische Außenminister greift den deutschen Bundeskanzler nun an: Das sei eine Einmischung in innere Angelegenheiten.