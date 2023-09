Illegale Einreisen: Bundespolizei erweitert Grenzkontrollen

Im Spätsommer und Herbst gehen die Zahlen der Geflüchteten in der Regel Jahr für Jahr noch mal nach oben. Viele Menschen nutzen die letzte Gut-Wetter-Periode, um nach Europa zu fliehen. Doch so viele Geflüchtete wie in den vergangenen Wochen sind seit Jahren nicht mehr gekommen.

Die Bundespolizei Bayern erfasste im August rund 3.600 Geflüchtete. Das sind etwa 1.000 mehr als im August vergangenen Jahres. Die Folge: Die Bundespolizei kontrolliert an der bayerisch-österreichischen Grenze so engmaschig, wie seit 2015 nicht mehr. Sichtbar wird das im Großraum Passau: Dort wurde die dritte feste Kontrollstelle aufgebaut.

Zum Artikel: Deutsche und tschechische Polizisten sollen Grenze überwachen

Neben der Kontrolle an der A3 bei Pocking, die es bereits seit acht Jahren gibt, wurde im August dieses Jahres beschlossen, auch im Rottal zu verstärken und einen Kontrollpunkt bei Kirchdorf am Inn einzurichten. Vor wenigen Tagen folgte eine dritte Kontrollstelle in Wegscheid (Landkreis Passau). Das teilt die Bundespolizei auch Nachfrage mit.

Flucht über die Balkan-Route

Die sogenannte Balkan-Route ist immer noch eine sehr stark frequentierte Flucht-Route, informiert die Bundespolizei. Ihr Endpunkt ist Passau. Dementsprechend versuchen viele Schleuser, die Geflüchteten irgendwo zwischen Simbach und Freyung über die Grenze zu bekommen. Rund 20 Prozent aller illegaler Einreisen nach Bayern werden hier festgestellt. Daher kontrolliert die Bundespolizei jetzt verstärkt diesen Abschnitt. Dabei bekommt sie Verstärkung von Einsatzkräften aus ganz Deutschland.

Außerdem unterstützt sie die bayerische Grenzpolizei – auch auf Nebenstrecken. Denn Schleuser reagieren schnell auf das, was die Polizei an der Grenze macht. Sie schicken zum Teil Fahrzeuge voraus und lassen auskundschaften, wo die Polizei steht. Dann versuchen sie über kleinen Nebenstraßen nach Bayern zu kommen, schildern die Beamten.

Schleuser bauen immer häufiger Unfälle

Zwei Entwicklungen beobachtet die Polizei dabei: Schleuser reisen wieder vermehrt mit Kleintransportern an, in die zum Teil mehr als 30 Geflüchtete gepfercht werden. Zudem gehen Schleuser laut Polizei "zunehmend brutaler und rücksichtsloser vor und setzen die Geschleusten zum Teil erheblichen Gefahren für Leib und Leben aus", sagt ein Sprecher der Bundespolizei. Er belegt diese Einschätzung mit mehreren Fotos. Sie zeigen demolierte Fahrzeuge. Denn immer wieder lieferten sich Schleuser zuletzt Verfolgungsjagden mit der Polizei, verloren die Kontrolle über das Fahrzeug und bauten Unfälle.

Warum mehr Menschen aus der Türkei kommen

Die Geflüchteten stammen laut Polizei hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Im Raum Passau kamen im August aber besonders viele türkische Staatsbürger an, berichtet die Polizei. Sie dürften größtenteils Kurden sein, die visumsfrei nach Serbien fliegen können und sich von dort von Schleusern weiterfahren lassen. Seit einem Jahr nimmt die Zahl der flüchtenden Türken zu. Integrationsforscher hatten im Frühjahr vorhergesagt, dass bei einem Wahlsieg des türkischen Präsidenten Erdogan mit einer Auswanderungswelle aus der Türkei zu rechnen sei.