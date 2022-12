Tagesgespräch: Hängt Ihr Herz am Skifahren?

Auf was müssen sich die Wintersportgebiete in den Bergen einstellen? Schon heute sorgen vielerorts Schneekanonen dafür, dass möglichst lange Zeit eine ausreichende Menge an Schnee auf den Pisten liegt. Aber die Temperaturen werden wegen des Klimawandels in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich weiter steigen. Und dann wird man sich auch mit künstlicher Beschneiung schwer tun.

Wie schaut der Wintersport der Zukunft aus?

Das Tagesgespräch fragt: Wie wird in Zukunft der Wintersport in den bayerischen Bergen aussehen? Hängt Ihr Herz am Skifahren? Kann es Alternativen für Sie geben?

Wie sinnvoll sind Schneekanonen?

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich dafür ausgesprochen, Skipisten weiterhin mit Schneekanonen zu beschneien. Er will auch an der staatlichen Förderung festhalten. Die Menschen würden zum Skifahren ins Ausland fahren, wenn Bayern die eigenen Skigebiete im Stich lasse, sagte Aiwanger vor einigen Tagen in der BR-Sendung "jetzt red i".

Widerspruch erntete er dafür von Richard Mergner, dem Vorsitzenden des BUND Naturschutz in Bayern. Es sei ein "Holzweg", mit Schneekanonen gegen die Klimakrise anzugehen. Stattdessen müsse sich Bayern darauf einstellen, dass sich auch der Tourismus verändert. Was meinen Sie?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn ist Katharina Kestler vom BR-Podcast "Bergfreundinnen".

Außerdem kommt Förster Gerhard Honold aus dem Allgäu zu Wort. Er erzählt, wie am Gschwender Horn ein aufgegebenes Skigebiet renaturiert werden konnte.

