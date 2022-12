Skigebiete machen auf: Die Pisten sind präpariert

Tourengeher müssen für Parkplatz zahlen

Für Aufregung und Diskussionen sorgt eine Neuerung für Tourengeher: Sie müssen am Waldkopf und an der Grafenherberge 15 Euro für den Parkplatz zahlen, für die Kundschaft der Bergbahnen fällt keine Gebühr an. Manche finden 15 Euro ein bisschen zu hoch gegriffen. Zum Beispiel die zwei jungen Männer, die heute, am Tag vor der Eröffnung, am Waldkopf bei Schneeregen die Felle auf ihre Ski ziehen.

Prinzipiell sei es schon in Ordnung, dass man als Tourengeher mehr zahle für den Parkplatz, man nutze schließlich die mit viel Einsatz präparierten Pisten, sagen sie. "Aber fünf Euro wären auch genug", meint Simon Huber aus Rosenheim. Man belege den Platz ja meist auch nur für wenige Stunden. Die Liftbetreiber sehen das anders: Oft würden bis zu 20 Prozent der Parkplätze von Tourengehern genutzt. Man habe hohe Einnahmeverluste, weil Skifahrer womöglich wieder heim- oder weiterfahren, wenn sie keinen Parkplatz finden. Die Mehreinnahmen durch diese Parkplatzgebühren werde man, so Egid Stadler, in den weiteren Ausbau von Busanbindungen aus den großen Städten investieren.

Auch am Spitzingsee beginnt der Skibetrieb

Auch im benachbarten Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee müssen Tourengeher, aber auch Rodler oder Spaziergänger - also alle, die keine Liftkarten kaufen - für den Parkplatz mehr Geld hinlegen. Hier fahren ab Samstag die Stümpfling-Bahn, Osthang- und Lyralift, sowie voraussichtlich die Roßkopf-Bahn. Die Sutten-Bahn ist zunächst nur als Zubringer ab Rottach-Egern in Betrieb. Am Wallberg ist die Kabinenbahn geöffnet, die Rodelbahn ist wegen Schneemangel noch geschlossen.