Gefahr durch Lawinen: Das müssen Sie bei einer Tour dabei haben!

Was tun nach einem Lawinenabgang?

Im ersten Schritt müssen Sie sich nach einem Lawinenabgang einen Überblick verschaffen. Drohen noch weitere Gefahren? Wie viele Menschen sind verschüttet, wo sind sie vermutlich verschüttet? Setzen Sie einen Notruf ab.

Europäische Notrufnummer: 112

Der Alpine Notruf:

Österreich 140

Schweiz 1414

Italien/Südtirol 118

Die W-Fragen: Was ist wo, wie, wann passiert?

Wie bei jedem Notruf sind für die Helfer am Telefon die W-Fragen wichtig: WO ist der Unfall? WAS ist passiert? WIE VIELE Personen sind betroffen? WELCHE Verletzungen liegen vor? Und wichtig: WARTEN Sie auf Rückfragen!

Suche nach den Verschütteten

Stellen Sie ihr Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) auf Empfang und suchen Sie das mögliche Suchgebiet damit ab, halten Sie aber auch Augen und Ohren offen. Sichtbare Spuren bzw. Ausrüstungsgegenstände können zum Beispiel ein Anhaltspunkt sein, wo sich der Verschüttete befindet, um das Suchgebiet weiter einzugrenzen.

Verschüttete bergen: ein Wettlauf gegen die Zeit

Wenn Sie den Verschütteten geortet haben, schaufeln Sie ihn zügig frei. Bei einer Rettung nach einem Lawinenunfall kommt es auf jede Minute an. Deshalb ist es wichtig, dass unversehrte Tourenkameraden sofort und koordiniert mit der Suche ihrer Begleiter beginnen. Denn für denjenigen, der länger als 35 Minuten ohne Luft in der Lawine liegt, besteht kaum noch Hoffnung. Bereits nach 20 Minuten kann es zu Hirnschäden kommen. Wichtig ist deshalb, dass Kopf und Atemwege freigelegt werden. Wenn die Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist, kann man das Lawinenopfer weiter ausgraben und Erste Hilfe leisten.

Die Rettung durch Tourenkameraden erhöht die Überlebenschancen des Verschütteten deutlich. Denn bis die professionellen Rettungskräfte vor Ort sind, kann es häufig schon zu spät sein. Um in so einer Situation die Nerven zu bewahren und zu wissen, was zu tun ist, ist es sinnvoll, Lawinenkurse zu belegen, und das Wissen regelmäßig aufzufrischen: durch regelmäßiges Üben mit dem eigenen LVS – und ab und an auch durch einen neuen Kurs. Hier lernt man, bei Lawinenunglücken schnell das Richtige zu tun. Kurse gibt es bei den meisten Berg- und Skischulen. Dort wird Grundwissen vermittelt, und es gibt auch praktische Übungen mit LVS, Sonde und Schaufel. Gelände- und Gefahrenbeurteilung stehen ebenso in den Kursprogrammen.

Der Deutsche Alpenverein empfiehlt:

Jeden Tag den Lawinenlagebericht checken.

Nie ohne komplette Notfall-Ausrüstung ins Gelände

Regelmäßig die Verschüttetensuche trainieren.

Nie allein - nie alle auf einmal

Vor dem Losfahren schauen: Wer ist über mir – wer ist unter mir?

Sichere Sammelpunkte wählen

Sehr steile Hänge immer einzeln abfahren.

Beim Aufsteigen in steilem Gelände große Abstände einhalten

Airbag-Rucksack: mit Auftrieb an die Oberfläche

Neben der Standard-Notfallausrüstung gibt es noch weitere Ausrüstungsmöglichkeiten für den Notfall. Dazu gehört zum Beispiel auch ein sogenannter Airbag-Rucksack. Ein Lawinenairbag kostet einige hundert Euro und ist relativ schwer. Doch auch Profis verzichten beim Tourengehen nicht darauf. So ein Rucksack funktioniert nach dem Prinzip Auftrieb: Luftsäcke blasen sich blitzschnell auf, wenn der Tourengeher in eine Lawine gerät und den Auslösegriff zieht.

Durch das große Volumen sollen Rucksack und Mensch an der Oberfläche der Lawine "schwimmen". Es funktioniert ähnlich wie in folgendem Beispiel: Wenn man Bohnen und Linsen in ein Gefäß füllt, den Inhalt vermischt und dann schüttelt, kommen die Bohnen (die größeren Teile) an die Oberfläche – so soll es auch mit dem dicken Airbag passieren.