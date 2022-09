Söder zum Entlastungspaket: Länder werden das nicht akzeptieren

Vor dem heutigen Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin, bei dem es auch um das dritte Entlastungspaket geht, hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) skeptisch gezeigt. "Ich bin relativ sicher, dass die Länder das Ganze so nicht einfach akzeptieren. Denn da sind so viele offene Baustellen und übrigens auch nicht eingehaltene Versprechen des Bundes", sagte Söder im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Ein Beispiel dafür seien die Regionalisierungsmittel im öffentlichen Nahverkehr.

Zu wenig Informationen und keine Entscheidungen

"Enttäuscht bin ich bisher von der gesamten Bundesregierung. Die Texte, die man uns übermittelt hat, sind nichtssagend. Da steht nichts drin. Das ganze Konzept ist länderunfreundlich wie nie, überhaupt nicht kooperativ.“ Angesichts der jetzigen Krise sei das der falsche Ansatz, so Söder. Der Bund mache Rechnungen, bezahle sie aber nicht, sondern schicke sie den Ländern. Es blieben eine Fülle von Dingen unerfüllt: zu wenig Geld für Regionalisierungsmittel, dringend benötigte Finanzierung für die Flüchtlingsunterbringung der Kommunen. "Die Gasumlage muss weg und ein Gas-Deckel muss her. Da gibt es bislang Null Entscheidungen.", so der bayerische Ministerpräsident.

"Wir halten diese Konzepte nicht für ausreichend. Es fehlt die gesamte Entlastung des Mittelstandes", so Söder. "Die Entlastung verpufft als Wirkung, ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein."

Konzept zu Laufzeitverlängerungen nicht ausreichend

Zum Vorhaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zwei Atomkraftwerke bis nach dem Winter weiterlaufen zu lassen - darunter auch Isar II - sagte Söder: "Das ist ein Hin und Her, ein einziges Geeiere. Das ist kein Konzept zur Energiesicherung Deutschlands. Natürlich muss die Kernkraft weiterlaufen und zwar bis Ende 2024. Man merkt übrigens auch, wie undurchdacht das Konzept von Herrn Habeck ist, wenn die Begründung jetzt ist, dass die französischen Atomkraftwerke nicht mehr laufen. Das bedeutet, er hat allein auf Atomkraft aus Frankreich gesetzt."