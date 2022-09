Weiterbetrieb des AKW Isar 2: Viel Kritik an Habecks Kurs

Auch AfD will Atomkraft weiter nutzen

Die AfD will über die Übergangslösung hinaus auch künftig auf Atomkraft setzen. "Es ist blamabel, dass sich die Bundesregierung auf die Kernenergielieferungen aus Frankreich verlässt, selbst aber auf Wind und Sonne setzt", sagte Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland. "Wir brauchen in Deutschland eine klare Strategie für eine Zukunft mit Kernenergie; wir brauchen zukunftsorientierte Kernenergieforschung und endlich eine innovative Herangehensweise an das Thema Energieversorgung."

Grüne verteidigen Habecks Pläne

Unterstützung bekam Habeck aus den eigenen Reihen, von Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Kretschmann und Grünen-Chef Nouripour. Kretschmann nannte die Eckpunkte "einen schlüssigen und verbindlichen Fahrplan". Genau das sei in der derzeitigen schwierigen Lage angebracht, um einen Stromnetzengpass in Süddeutschland zu verhindern. Im Bund hatte der Ampel-Koalitionspartner FDP bereits moniert, dass Habecks Ankündigungen nicht abgestimmt seien und auch nicht ausreichten, um die angespannte Lage auf dem Strommarkt in den Griff zu bekommen.

Auch Nouripour verwies auf die unsichere Lage im Winter. Die Vorbereitung der Einsatzreserve sei "richtig und notwendig, um die Stromnetzstabilität" zu sichern, egal wie unzuverlässig die Stromproduktion durch AKWs in Frankreich sei. "Sicher und günstig gibt es Strom auf Dauer nur mit den Erneuerbaren", fügte der Grünen-Politiker hinzu.