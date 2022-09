Gasumlage, Preisdeckel und Co: Was wir wissen und was nicht

Was genau soll die Gasumlage eigentlich bringen?

Weil die Gaslieferungen aus Russland eingestellt sind, müssen die Gasversorgungs-Unternehmen – also beispielsweise Uniper oder Sefe – andere Quellen anzapfen. Dieses nicht-russische Gas ist allerdings deutlich teurer, weshalb die Unternehmen fürs Einkaufen auf den Energiemärkten viel mehr Geld ausgeben müssen als vorher eingeplant. Eben die von Bundeswirtschaftsminister Habeck geschätzten rund 60 Milliarden Euro Mehrkosten.

Etwa die Hälfte davon (ca. 34 Milliarden Euro) sollten durch die Gasumlage wieder eingenommen werden. Woher die andere Hälfte kommen sollte, ist offen. Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (vbew) sagt dazu, die Gasumlage würde bei weitem nicht ausreichen, um die Mehrkosten abzudecken.

Wie hoch wäre die Gasumlage?

Die Höhe der Gasumlage wurde errechnet, indem die angemeldeten Mehrkosten für die Beschaffung durch alle Abnehmer geteilt werden. Heraus kommen dann 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Hinzu kommt aber noch die Mehrwertsteuer von sieben Prozent, weshalb die Gasumlage letztlich bei 2,88 Cent je Kilowattstunde brutto liegen würde. Hinzu käme noch die Gasspeicherumlage. Sie würde 0,059 Cent je Kilowattstunde kosten.

Allein durch die Gasumlage kämen also auf einen Familienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Mehrkosten von 484 Euro im Jahr zu, plus Mehrwertsteuer. Das haben Berechnungen der Vergleichsportale Check24 und Verivox ergeben.

Warum habe ich noch keinen Brief von meinem Energie-Anbieter bekommen?

Einige Stadtwerke und Nahversorger haben bereits Briefe an ihre Kundschaft verschickt, in denen die Erhebung der Gasumlage und in vielen Fällen auch die angehobenen Preise für Erdgas je Kilowattstunde angekündigt werden – andere noch nicht. Das hängt von den jeweiligen Versorgern ab.

Detlef Fischer vom vbew sagt dazu: "Die Versorger, die früher als konservativ und teuer galten, sind jetzt die, die noch genügend Vorräte haben und entsprechend die Preise noch nicht anheben müssen." Allerdings geht Fischer davon aus, dass über kurz oder lang alle Versorger diese Briefe verschicken müssen, je länger die Preise auf den Gasmärkten so hoch sind wie aktuell.

Wer sich unsicher ist, ob die aktuelle Abschlagszahlung noch ausreicht und ob der eigene Energie-Zulieferer auch die Preise demnächst anhebt, sollte sich direkt an die Kundenbetreuung seines Versorgers wenden. Generell gilt: Um die Versorgungspreise erhöhen zu dürfen, müssen die Versorger das sechs Wochen vorab ankündigen. Wer also Ende September einen Brief bekommt, darf zur Weihnachtszeit mit der höheren Abschlagszahlung rechnen.

Wie könnte ein Gaspreisdeckel oder eine Gaspreisbremse aussehen?

Während die Gasumlage die Zulieferer entlasten soll, wird zeitgleich ein Gaspreisdeckel (oder auch eine Gaspreisbremse) diskutiert. Die beiden Instrumente sind allerdings zunächst unabhängig voneinander, weil der Deckel nicht die Gaszulieferer, sondern die Unternehmen und die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten würde.

Das entsprechende Konzept, das laut Jochen Homann, dem ehemaligen Vorsitzenden der Bundesnetzagentur, schon länger auf europäischer Ebene und auch in der Bundesregierung diskutiert wird, sieht folgendes Beispiel-Modell vor: Wenn eine Familie pro Jahr 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, dann könnte sie mit dem Gaspreisdeckel die ersten 15.000 Kilowattstunden (75 Prozent) zu einem "gut verträglichen" Preis beziehen, der den bisherigen Ausgaben nahekommt. Für die restlichen 5.000 Kilowattstunden müsste der Haushalt allerdings den aktuell regulären Preis zahlen.

Dieses Modell würde allerdings bedeuten, dass der Staat für die ersten 15.000 Kilowattstunden die Kostendifferenz zwischen dem geförderten Preis und dem realen Marktpreis des Gases übernimmt und an den Versorger zurückzahlt. Neben dem bürokratischen Aufwand ist auch die Kostenfrage hierzu noch völlig ungeklärt. Die Gegenfinanzierung könnte zum Beispiel eine Mischung aus einem Solidaritätsbeitrag, dem Abschöpfen der unerwarteten Gewinne der Stromerzeuger und von Haushaltsmitteln des Bundes sein.

Welche Alternativen zur Gasumlage gäbe es, um die Gasversorger zu stützen?

Eine naheliegende Variante wäre es, ein Sondervermögen für die Gas-Zulieferer bereitzustellen. Ähnlich, wie die Bundesregierung es im Frühjahr bei der Bundeswehr getan hat. Damit allerdings würde die Schuldenbremse ein weiteres Mal umgangen werden, was der Finanzminister bislang verhindern will.

Eine weitere Option wäre eine Rückfinanzierung der zusätzlichen Beschaffungskosten über den Bundeshaushalt. Also aus den Mitteln, die der Staat ohnehin aus Steuereinnahmen generiert und in seinem Haushaltsplan auf die verschiedenen Ministerien verteilt. Für diese Idee gibt es unter anderem Stimmen bei den Grünen. Allerdings soll der noch bestehende "Puffer" schon für das dritte Entlastungspaket hergenommen werden. Eine Gegenfinanzierung für Gas würde den Rahmen laut Bundesfinanzministerium sprengen.

Als dritte Option bliebe, die gesetzliche Schuldenbremse ganz bewusst auszusetzen und wieder Kredite aufzunehmen. Eigentlich soll die Schuldenbremse aber verhindern, dass die Staatsverschuldung auf über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigt.

Sind Entlastungen geplant, um Privatkunden zu unterstützen?

Schon vor einigen Wochen hat die Bundesregierung ein drittes Entlastungspaket beschlossen, mit dem gerade Haushalten mit kleinem Einkommen geholfen werden soll, die steigenden Energiepreise zu stemmen. Außerdem soll das Wohngeld angehoben werden und es wird neben der einmaligen Energiepreispauschale auch über ein Energiegeld nachgedacht.

Wer seine Energie-Rechnung nicht zahlen kann, soll zudem rechtlich besser geschützt werden. Das versprach Bundes-Verbraucherschutz-Ministerin Steffi Lemke Ende September. Niemand dürfe ohne eigenes Verschulden "lebenswichtige Verträge" oder seine Wohnung verlieren.

Bislang ist es so, dass die Versorgung mit Gas oder Strom dann gesperrt werden kann, wenn jemand mit zwei Abschlagszahlungen von mindestens 100 Euro insgesamt in Zahlungsverzug ist. Dann allerdings muss der Versorger vorher eine Ratenzahlung anbieten und eine Schonfrist von vier Wochen ab der Ankündigung einräumen.

Wie lange muss ich mit diesen Preissteigerungen rechnen?

Bislang ist das nicht vorherzusehen, es gibt nur Mutmaßungen. Da aktuell die Energiepreise – also nicht nur für Gas, sondern auch für Strom und Öl – nach oben schnellen, hat das auch mittel- bis langfristige Auswirkungen auf die Produktion in der Industrie und damit auf die Preise von Lebensmitteln und allen anderen Gütern. Insofern ist vorerst nicht mit sinkenden Preisen im Allgemeinen zu rechnen.

Der ehemalige Vorsitzende der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, sagte BR24 gegenüber: "Wir müssen mit hohen Preisen rechnen, bis der Wegfall der russischen Gaslieferungen vollständig aufgefangen und durch andere Energieträger ausgeglichen ist." Diese Lücke zumindest notdürftig zu füllen werde noch mindestens bis nach dem Winter 2024 dauern, so Homann. "Wenn wir es bis dahin schaffen, mit Einsparungen und Zukäufen von Gas aus dem Ausland durchzukommen, dann haben wir viel erreicht."

Gas jedenfalls werde noch länger einer der wichtigsten Energieträger in Deutschland bleiben. Denn bis der Umstieg auf Wasserstoff geschafft ist, werde seiner Einschätzung nach noch deutlich mehr Zeit vergehen.