Busunfall auf A9 bei Leipzig: Was wir bisher darüber wissen

Die A9 bei Leipzig ist seit Mittwochabend 21.30 Uhr wieder geräumt und frei befahrbar – das schwere Busunglück und die Frage, wie es passiert ist, beschäftigt Polizei und Öffentlichkeit auch am Tag danach. Wir fassen zusammen, was bisher bekannt ist und was weiter Rätsel aufgibt.

Was ist auf der A9 passiert?

Der Busunfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz. Auf gerader Strecke kam ein Flixbus der Linie 234, der von Berlin über Nürnberg, München und die Bodenseeregion nach Zürich fahren sollte, von der Fahrbahn ab. Er raste knapp 100 Meter über den Grünstreifen, walzte Gebüsche und kleinere Bäume nieder und stürzte schließlich auf die Seite. Weitere Fahrzeuge sind nach Angaben der Polizei nicht beteiligt.

Wie viele Opfer hat der Unfall gefordert und wer sind sie?

Im verunglückten Bus befanden sich 54 Menschen, darunter die beiden Busfahrer. Nachdem die Polizei zwischenzeitlich von fünf Todesopfern ausgegangen war, wird die Aussage am späten Abend korrigiert: Vier Menschen sind gestorben, einer schwebt in Lebensgefahr. 29 Passagiere wurden leicht und sechs weitere schwer verletzt. In einem zweiten Bus, dessen Passagiere teilweise als Ersthelfer agierten, standen zwei Menschen unter Schock und mussten medizinisch betreut werden.

Die Identifizierung der Toten sei noch nicht abgeschlossen und es könnten noch keine Angaben zum Alter und zu Staatsangehörigkeiten gemacht werden, sagt die Polizei am Donnerstagmorgen. Auch ob sich in dem Fernbus, der mit München und Nürnberg zwei bayerische Haltepunkte anfahren sollte, Menschen aus Bayern befanden, ist zur Stunde nicht bekannt.

Was weiß man über den Busfahrer und die Unglücksursache?

Beim Fahrer handelt es sich um einen 62-jährigen Tschechen, beim Ersatzfahrer um einen 53-jährigen Slowaken. Der Fahrzeuglenker, der zum Zeitpunkt des Unglücks am Steuer saß, ist nicht unter den Toten. Nach Angaben des Busunternehmens war er seit der Abfahrt in Berlin um 8.00 Uhr am Steuer und habe alle Lenk- und Ruhezeiten eingehalten.

Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, wird noch ermittelt. "Zunächst müssen zahlreiche Zeugenbefragungen durchgeführt werden. Das wird natürlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen", so eine Polizeisprecherin.

Wie lief die Bergung der Passagiere ab?

Nach dem Unfall lief ein Großeinsatz an. Mehrere Hubschrauber landeten auf der Autobahn, Krankenwagen rasten zur Unfallstelle. Bei den Krankenhäusern der Region wurden Kapazitäten abgefragt und die Verteilung der Behandlungsbedürftigen organisiert. Obwohl sich schnell ein kilometerlanger Stau bildete, funktionierte die Bildung einer Rettungsgasse in diesem Fall offenbar vorbildlich.

Dann allerdings dauerte es: Erst nach drei Stunden konnte der verunglückte Bus mithilfe eines Krans mit Gurten aufgerichtet und die Toten aus dem Innenraum geholt werden. Dabei schirmten mobile Sichtschutzwände die Aktion ab.

Wie häufig sind Fernbusunfälle?

Fernbusse zählen zu den sichersten Verkehrsmitteln. Der Unfallstatistik zufolge sind Busreisende - in Relation gesetzt - seltener in Verkehrsunfälle mit Personenschaden involviert als Autofahrer. Wenn doch, trifft es eher Linien- als Fernreisebusse. "Dennoch sind Fälle, in denen es zu Unfällen kommt, oft dramatisch, weil die Zahl der Betroffenen hoch sein kann", sagte ein Sprecher des ADAC.

2022 kamen den Angaben zufolge bei Busunfällen innerhalb und außerhalb von Ortschaften insgesamt acht Menschen ums Leben – eine im langjährigen Vergleich nicht ungewöhnliche Zahl. Auf der A9 bei Leipzig war zuletzt im Dezember 2023 ein Reisebus verunglückt; es gab mehrere Verletzte. In Oberfranken starben im Juli 2017 sogar 18 Menschen, als, ebenfalls auf der A9, ein Reisebus mit etwa 60 Kilometern pro Stunde auf einen Sattelzug auffuhr und in Brand geriet.

Welche Sicherheitssysteme gibt es in Fernreisebussen?

Der ADAC verweist auf die seit 1999 bestehende Gurtpflicht in Reisebussen. "Ob und wie die einzelnen Unternehmen kontrollieren, ob Insassen angeschnallt sind, ist nicht nachzuvollziehen", sagte der Sprecher. Busreisenden werde grundsätzlich empfohlen, sich anzuschnallen.

Zudem müssen Reisebusse laut ADAC seit 2022 mit einem sogenannten Spurhaltewarnsystem ausgestattet sein. Ob der verunglückte Bus eines hatte, ist bisher nicht bekannt. Ein solches System warnt den Fahrer – verhindert aber nicht das tatsächliche Abkommen von der Fahrbahn, falls nicht gegengelenkt wird.

Dieser Artikel wird bei Vorliegen neuer Erkenntnisse weiter aktualisiert.