Grünen-Chefin Lang warnt vor gesellschaftlicher Spaltung

Die Grünen müssten in ihrer Politik, vom Heizen bis zum Asyl, immer einbeziehen, dass sie in einer Demokratie für Mehrheiten arbeiten müssten. Gegner von Veränderungen wollten die Partei an den Rand drängen. "Aber im Bundestag sitzen wir in der Mitte", betonte Habeck. Auch wenn die Beliebtheitswerte des Vizekanzlers laut Umfragen abgestürzt sind, so hat er es im eigenen Lager in diesen Tagen leichter als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die für ihre Zustimmung zur geplanten EU-Asylreform von einigen Grünen kritisiert wird.

Scharfe Kritik für Zustimmung an EU-Asylreform

Das Thema steht erst am Nachmittag auf der Tagesordnung. Auf dem eintägigen kleinen Parteitag wollen die Grünen eine gemeinsame Position zu dem Asyl-Kompromiss finden. Die Zustimmung der Bundesregierung inklusive Außenministerin Baerbock zum geplanten neuen Grenzverfahren an den Außengrenzen der EU hatte in der Partei zum Teil scharfe Kritik ausgelöst.

Auch die Parteivorsitzenden Lang und Omid Nouripour waren unterschiedlicher Meinung, ob die Regierung hätte zustimmen dürfen oder nicht. Die Grüne Jugend und Europaabgeordnete wollen durch Beschlüsse des kleinen Parteitages nun rote Linien für die Ministerriege ziehen. In den weiteren Beratungen zwischen EU-Parlament, Kommission und den Regierungen der EU-Staaten sollen die Grünen ihre Zustimmung davon abhängig machen, dass Familien mit Kindern vom Grenzverfahren ausgenommen werden.

Nouripour verteidigte die Zustimmung Deutschlands zu den Asyl-Plänen. Aktuell sei die Lage in den Staaten an den Außengrenzen ohne Humanität und ohne Ordnung. Das müsse sich ändern. Der Co-Vorsitzende verwies auf seine eigene Vergangenheit als Flüchtling aus dem Iran und appellierte an die Delegierten: "Lasst uns heute streiten, und dann gehen wir zusammen raus, untergehakt, und kämpfen für das Richtige!"

Mit Informationen von dpa und AFP