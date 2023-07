Söder kritisiert Merz-Äußerung zu AfD: "Schadet enorm"

CSU-Generalsekretär Huber: "Brandmauer" steht

CSU-Generalsekretär Martin Huber betonte vor einer Sitzung des CSU-Vorstands auf BR24-Anfrage, die "Brandmauer" stehe. "Wer nicht auf dem Boden unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung steht, wer verfassungsfeindlich ist, mit dem kann, darf und wird es definitiv keine Zusammenarbeit geben."

Auch der Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Stefan Müller, stellte auf Twitter klar: "Für die CSU gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD - weder in den Kommunen noch auf Landes- oder Bundesebene."

Merz: In den Kommunen nach Wegen suchen

Merz hatte am Wochenende im ZDF-Sommerinterview auf die Frage nach einer Zusammenarbeit mit der AfD gesagt: "Kommunalpolitik ist etwas anders als Landespolitik und Bundespolitik." Bei seinem Nein zu einer Kooperation mit der AfD gehe es um "gesetzgebende Körperschaften" - also das Europäische Parlament, den Deutschen Bundestag, die Landtage.

Auf der kommunalen Ebene sei die "Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten", argumentierte Merz. In Thüringen stelle die AfD einen Landrat, in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister - diese demokratischen Wahlen müssten akzeptiert werden. "Natürlich" müsse in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie sich gemeinsam die Stadt oder der Landkreis gestalten lasse.