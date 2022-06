G7-Gipfel in Bayern: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Worum geht es bei dem Treffen?

Auf ihren jährlichen Gipfeltreffen stimmen die Staatschefs und Regierungsvertreter gemeinsame Positionen zu globalen Themen ab. In den letzten Jahren ging es vor allem um die Themen Weltwirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklung und Migration und den Klimawandel. Das Motto der diesjährigen Zusammenkunft auf Schloss Elmau lautet: "Fortschritt für eine gerechte Welt."

Beim G7-Gipfel 2022 ist nun der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in den Mittelpunkt der Agenda gerückt. Wie können die weitreichenden Auswirkungen des Krieges abgefedert und wie kann die Ukraine unterstützt werden? Wie lässt sich die Zusammenarbeit der G7-Länder verbessern? Das sind nur einige der Fragen und Themen, um die es bei dem Gipfeltreffen auf Schloss Elmau gehen soll.

Was kostet der G7-Gipfel und wer bezahlt das?

Rund 130 Millionen Euro soll der letzte G7-Gipfel 2015 auf Schloss Elmau gekostet haben. Finanziert wird das Treffen durch Bund und Freistaat - ein Großteil davon aus Steuergeldern. Die Neuauflage des Treffens soll sogar noch teurer werden. Rund 170 Millionen Euro sind dafür laut Innenministerium vorgesehen. Der größte Posten dabei ist für die Sicherheit der Gäste vorgesehen.

Welche Einschränkungen gelten für Anwohner und Reisende?

Laute Kritik an dem Treffen aus den Rathäusern im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es nicht, trotzdem sprechen viele Anwohnerinnen und Anwohner von "übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen". So wurden beispielsweise entlang der sogenannten "Protokollstrecke" der Regierungschefs von und zum Tagungsort in Elmau erneut alle Gullydeckel versiegelt, um die Fahrzeuge vom Flughafen München bis nach Elmau vor Anschlägen zu schützen - falls das Wetter nicht gut ist und die Gäste nicht - wie geplant - einfliegen.

Ein Wanderparkplatz im Naturschutzgebiet wurde wie beim vergangenen Gipfel in Elmau geteert. Nun befinden sich darauf fünf Landeplätze für Helikopter. Anwohner auf der B2 in Garmisch-Partenkirchen und Klais haben jüngst auch Besuch von der Polizei bekommen und wurden darüber informiert, was während des G7-Gipfels vor ihren Häusern stehen darf - und was nicht.

Zudem kommen während des Gipfeltreffens weite Teile der alltäglichen Infrastruktur im ganzen Landkreis zum Erliegen. Bereits ab dem 19. Juni soll die Sperrzone um den Tagungsort des G7-Treffens geschlossen werden, es wurde eine 16 Kilometer lange und teils meterhohe Absperrung errichtet. Sie ist - wie schon 2015 - vor allem bei Naturschützern umstritten.

Auch in München muss mit Einschränkungen gerechnet werden. So werden ab Donnerstag (23. Juni) bis zum Dienstag (28. Juni) an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Halteverbotszonen eingerichtet. Grund dafür sind angemeldete Versammlungen, Transferfahrten von Gipfelteilnehmenden oder benötigter Platz für Einsatzkräfte. In der Nacht zum Freitag werden vier Tunnel des Mittleren Rings zeitversetzt gesperrt.