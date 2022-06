Vor G7-Gipfel: Mehrere Polizei-Busse bei Brandanschlag zerstört

Vor dem am Wochenende beginnenden G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen sind bei einem Brandanschlag am Mittwochmorgen in München mehrere Mannschaftsbusse der Bundespolizei größtenteils völlig zerstört worden. Verletzt wurde niemand.