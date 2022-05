G7-Gipfel in Oberbayern: Schloss Elmau ist bereit

Signale für die Einigkeit Europas

Für die Bundesregierung sollen vom Gipfel deutliche Signale der Einigkeit in Richtung Wladimir Putin ausgehen. Der stellvertretende Sprecher von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Johannes Dimroth, sagte beim Pressetermin, welche Bilder dieser Gipfel transportieren soll: „Ich glaube, es ist zentral, dass nach außen hin sehr klar und deutlich wird, dass diese Gruppe zusammensteht - fest zusammensteht bei Fragen der internationalen Friedensordnung, bei Demokratie und Menschenrechten. Insofern wird es auch darauf ankommen, dass diese Bilder entsprechend Einigkeit symbolisieren.“

Die Sicherheitsmaßnahmen kosten 180 Millionen Euro

Für die Sicherheit der Staatschefs wie Joe Biden aus den USA, Emmanuel Macron aus Frankreich oder Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der Vertreter der Gast-Staaten wird derzeit noch an der 16 Kilometer langen Sperrzone rund um das Schloss gearbeitet. 8 Kilometer Zäune werden entlang von Zugangswegen an Bäumen montiert, damit ungebetene Gäste keinen Zugang zum Gelände bekommen.

180 Millionen Euro werden für die Sicherheit der Gäste ausgegeben. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sieht man allerorten viel Polizei-Präsenz. Der Ort beherbergt die Logistik für viele tausend Polizisten und 3.000 Berichterstatter aus aller Welt.

Wanderparkplatz wird Hubschrauber-Landeplatz

Laute Kritik aus den Rathäusern in Garmisch-Partenkirchen oder der Gemeinde Krün, zu der Elmau gehört, gibt es nicht. Trotzdem sprechen viele Bürgerinnen und Bürger von übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Entlang der sogenannten Protokoll-Strecke werden alle Gullideckel versiegelt, um die Konvois vom Flughafen München bis nach Elmau vor Anschlägen zu schützen. Bei gutem Wetter ist diese Versiegelung der Kanalisation nicht notwendig, dann werden die Staatschefs direkt nach Elmau eingeflogen.

Auf dem jetzt geteerten Wanderparkplatz im Elmauer Tal sind fünf Landeplätze für Hubschrauber und Helikopter entstanden. Die Anwohner auf der Bundesstraße 2 in Garmisch-Partenkirchen und Klais bekommen jetzt Besuch von der Polizei und werden darüber informiert, was vom 26. bis zum 28. Juni alles vor ihren Häusern stehen darf - und was nicht.