G7-Gipfel 2015: Weltpolitik bei Freibier und weiß-blauem Himmel

Anfang Juni 2015. Auf Schloss Elmau oberhalb der kleinen Gemeinde Krün im oberbayerischen Wettersteingebirge sind zum ersten Mal die mächtigsten Politikerinnen und Politiker der Welt zusammengekommen.

Es war Angela Merkels Idee, die bayerische Kulisse mit Weißbier, Trachten und historischen Landhäusern zu nutzen, um die Regierungschefs der führenden sieben Industrienationen zu beeindrucken. So fand der sechste G7-Gipfel in Deutschland erstmals in der oberbayerischen Provinz statt.

Die bayerische Kulisse bleibt in Erinnerung

Genau dieses Bild bleibt wohl vielen Menschen auch sieben Jahre nach dem G7-Gipfel noch in Erinnerung: Ein launiges Treffen der Weltpolitik mit den Einwohnerinnen und Einwohnern in Dirndl und Lederhose. Unter einem strahlenden weiß-blauen Himmel. Bei Freibier, Brezen und Weißwürsten.

Und da gibt es noch das eine Foto, das unmittelbar nach dem Treffen um die ganze Welt ging: Der damalige US-Präsident Barack Obama sitzt auf der Wiese vor dem Schloss Elmau auf einer Holzbank, Bundeskanzlerin Angela Merkel steht deutlich gestikulierend davor. Im Hintergrund: ein beeindruckendes Alpenpanorama und sattgrüne Wiesen.

Obama auf der Bank - Ein Foto geht um die Welt

Das Bild aus Bayern druckten Zeitungen weltweit auf ihrem Titelblatt. Tausendfach wurde es im Internet geteilt, geliked oder satirisch verändert. Und viele haben sich gefragt: Was hat Merkel in genau diesem Moment zu Obama gesagt? Das ist bis heute nicht bekannt. Die Bundesregierung hat sich bei den zahlreichen Anfragen bedeckt gehalten und wollte es nicht verraten.

Frühshoppen mit den Dorfbewohnern

Ob die Region von dem ersten G7-Gipfel auf Schloss Elmau profitiert hat, da gehen die Meinungen weit auseinander. Viele Einwohnerinnen und Einwohner berichten auch heute noch begeistert von dem Sonntag (7. Juni 2015), als es vor dem Rathaus von Krün das historische Weißwurstfrühstück gab und Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama die Hände der Dorfbewohner schüttelten und Selfies mit sich machen ließen.

Anderen Ortsansässigen sind vor allem die "übertriebenen" Kontrollen und Einschränkungen in Erinnerung geblieben – als die Zufahrtswege zu ihren Anwesen abgesperrt waren und die Infrastur im Landkreis fast vollständig zum Erliegen kam.

Dankesbriefe aus dem Weißen Haus

Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger jedenfalls erinnert sich gern daran. Nach dem Gipfel soll es sogar eine Art Brieffreundschaft zwischen dem Weißen Haus in Washington und der kleinen Gemeinde Krün gegeben haben: Zwei Dankesschreiben, die Obama nach dem Gipfel 2015 persönlich an Schwarzenberger geschickt und unterschrieben hat.

Und in der Gemeinde selbst ist zwar dann doch kein "G7-Museum" entstanden, aber die Original-Weißbiergläser von Barack Obama und der Kanzlerin sollen laut einem Zeitungsbericht noch immer sorgsam in der Amtsstube aufbewahrt werden.