Der Bundestag debattiert über die Zukunft der Landwirtschaft

Bei einer Debatte im Bundestag geht es vor allem darum, unterschiedliche Meinungen zu einem Thema zu hören – und da herrscht aktuell beim Thema Landwirtschaft sicherlich kein Mangel. Denn was auf der Tagesordnung als "Agrarpolitischer Bericht 2023" steht, sorgt seit Anfang des Monats für massive Bauernproteste im gesamten Land – unter anderem wegen des Wegfalls von Subventionen und Vergünstigungen.

Diese Maßnahmen der Ampel sollen Landwirte unterstützen

Die Ampel-Fraktionen SPD, FDP und Grüne wollen die Bundesregierung in einem Antrag dazu auffordern, bis zur Sommerpause konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirte auszuarbeiten. Im Fokus liegt etwa der Bürokratieabbau, finanzielle Hilfen für artgerechte Tierhaltung und die Entwicklung alternativer Antriebe für landwirtschaftliches Gerät.

Damit soll eine politische Zusage formuliert werden, "im ersten Quartal 2024 konkrete Vorhaben aufzulisten, die der Landwirtschaft Planungssicherheit und Entlastungen geben und bis zum Sommer entsprechende Maßnahmen zu beschließen", so Bundesagrarminister Cem Özdemir von den Grünen.

Agrarminister Özdemir: "Aufwand muss jemand bezahlen"

Der Agrarminister warb erneut für eine parteiübergreifende Lösung, um "die deutsche Landwirtschaft zukunftsfest aufgestellt ist". Die Bauern könnten Klima-, Natur- und Tierschutz vorantreiben und zugleich hochwertige Lebensmittel herstellen. "Aber den Aufwand, den muss ihnen dann halt auch jemand bezahlen."

Das betrifft zum Beispiel den Umbau der Tierhaltung hin zu mehr Tierwohl – und, wie diese Umstellungen finanziert werden können. Özdemir fordert dazu den sogenannten "Tierwohlcent", das ist eine Abgabe pro Kilo Fleisch. Özdemir forderte die Koalitionspartner auf, keine Sorge vor einem Shitstorm zu haben, "wenn die Currywurst ein paar Cent teurer wird". Tierhalter bekämen durch eine solche Abgabe mehr Planungssicherheit.

Kompromiss für "unerwartete Kürzungen"

"Landwirtschaft heißt vor allem auch Wirtschaft. Deshalb müssen wir ganz konkret die Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette endlich verbessern", sagte der Landwirtschaftsminister. Özdemir räumte ein, dass die für den Haushalt 2024 geplanten Kürzungen für die Landwirtschaft "plötzlich und unerwartet" gekommen seien. Es sei deshalb richtig, dass die Ampel-Regierung dann einen "fairen" Kompromiss gefunden habe, fügte er mit Blick auf die nun schrittweise geplante Kürzung der Subventionen beim Agrardiesel hinzu.

In Richtung der Opposition verwies Özdemir darauf, dass die Probleme in der Landwirtschaft nicht erst seit dem Antritt der Ampel-Regierung begonnen hätten, sondern das Höfe-Sterben in den Zeiten der vorangehenden CDU-geführten Regierungen besonders groß gewesen sei.

"Kampagne gegen die Landwirtschaft": Vorwürfe aus der Union

Aus der kritisierten Unionsfraktion kam hingegen der Antrag, der eine Rücknahme der Kürzungen bei der Agrardieselsubvention fordert – und damit genau der Forderungen aus den Protesten entspricht. CDU-Chef Friedrich Merz nutzte die Debatte zudem für eine Art Generalabrechnung mit der Ampel-Koalition. Er warf der Regierung unter anderem vor, dass sie "so gut wie jeden Protest und fast jede Demonstration gegen die Politik der Regierung regelmäßig unter den Verdacht der Demokratiefeindlichkeit" stelle.

Hintergrund waren Warnungen, dass die Proteste von Rechtsextremen unterwandert werden könnten. Diese Warnungen von Regierung und Sicherheitsbehörden seien "Teil Ihrer politischen Kampagne gegen die Landwirtschaft" gewesen, sagte Merz. Ähnliche Kritik äußerten in der Agrardebatte auch AfD-Redner.

Bauernverband droht mit neuen Protesten

Während der Bundestag debattierte, drohte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, mit neuen Protesten in der kommenden Woche – falls die Pläne zur Steuererhöhung beim Agrardiesel bestehen bleiben. "Wenn jetzt beim Agrardiesel nichts kommt, kommen die nächsten Proteste und Aktionen ab der kommenden Woche", erklärte Rukwied am Donnerstag in Berlin. Alles, was bislang angekündigt worden sei, habe die Verärgerung der Bauern noch weiter gesteigert statt beruhigt.

Landwirtschaft nicht nur Thema im Bundestag

Mit den Subventionskürzungen für die Landwirtschaft beschäftigt sich seit Donnerstagvormittag auch der Haushaltsausschuss im Bundestag. Die Koalition hatte die Pläne schon abgeschwächt. Die Steuervergünstigungen für Bauern sollen demnach nicht auf einen Schlag enden, sondern schrittweise auslaufen. Bei der sogenannten Bereinigungssitzung geht es um letzte Änderungen an dem Haushaltsentwurf, der bis Anfang Februar abschließend im Parlament verabschiedet werden soll. Die Ergebnisse sollen am Freitag vorgestellt werden. Außerdem startet am Freitag die größte Agrarmesse Deutschlands, die Grüne Woche in Berlin.

Mit Material von AFP, dpa und Reuters.