Mehr als Bauern: Solidarisierung bei Massenprotesten

Thomas Dauenhauer steht mit seinem Sohn Kilian in der Backstube im unterfränkischen Dettelbach – obwohl Sonntag ist. Der Unternehmer Dauenhauer betreibt eine Konditorei, zwei Hotels und ein Restaurant. Dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von sieben Prozent wieder auf 19 Prozent gestiegen ist, ärgert Dauenhauer zwar, doch das ist längst nicht das einzige: "Ich habe jetzt in meinem Urlaub die letzten drei Tage nur dort hinten in meinem Büro gesessen und habe das aufgearbeitet, was über Weihnachten, Silvester liegengeblieben ist an bürokratischen Arbeiten. Es ist Wahnsinn!"

Bei Dauenhauer hat sich etwas aufgestaut, darum will er noch in derselben Nacht nach Berlin aufbrechen. Dauenhauer will – wie viele Kolleginnen und Kollegen aus demselben Gewerbe – beim großen Finale der Bauernproteste Anfang dieser Woche dabei sein.

Grünen-Chefin Lang: Verhandlungsgrundlage der Landwirte stärken

Die breite Unterstützung der Bauernproteste hat für Grünen-Chefin Ricarda Lang vor allem die "riesige Anerkennung" für ihre Arbeit gezeigt. Lang will die Verhandlungsgrundlage der Landwirte stärken, erklärt sie im BR-Politikmagazin Kontrovers: "Es kann nicht sein, dass Handelsketten hier in Deutschland unsere Landwirte einfach abzocken können. Wir müssen dafür sorgen, dass sie auf Augenhöhe verhandeln können, Preise auch im Vorhinein festlegen können und so auch tatsächlich faire Preise für ihre Lebensmittel und damit auch für ihre harte Arbeit erzielen können."

Es brauche ein neues Gerechtigkeitsversprechen für die Mitte der Gesellschaft, glaubt die Grünen-Chefin: "Also [für] die Menschen, die morgens aufstehen, die hart arbeiten, die sich aber trotzdem oft ihre Miete nicht leisten können, geschweige denn, wenn man vielleicht ein kleines Häuschen bauen will, um mit seiner Familie dort zu leben. Für diese Menschen brauchen wir mehr Gerechtigkeit."