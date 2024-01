Tagesgespräch: Was soll die Ampel-Regierung für die Bauern tun?

In Berlin stehen heute die Traktoren dicht an dicht auf der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tors. Die Bauernverbände und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung haben zu einer Großkundgebung aufgerufen. Rund 5.000 Traktoren und Landmaschinen werden erwartet. Rund 10.000 Menschen sind angemeldet. Eine zentrale Forderung des Protests: Das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft soll verhindert werden.

Ursprünglich wollte die Bundesregierung die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft und auch den Rabatt auf die Energiesteuer für Agrardiesel streichen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) haben diese Pläne teilweise wieder geändert. Aber das reicht den Landwirten noch nicht. Der Deutsche Bauernverband fordert, die Kürzungen komplett zurückzunehmen.

Wie sollte die Bundesregierung auf die Proteste reagieren?

Die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP haben für diesen Montag die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zu einem Gespräch eingeladen. Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Wie sollte die Bundesregierung auf die Proteste reagieren?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Alois Penninger. Er ist Landwirt mit einem Schweinemastbetrieb im Landkreis Passau.

