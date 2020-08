Corona-Ticker: Debatte um Corona-Disziplin beim Bau

16.00 Uhr: Nur leichter Anstieg der Corona-Fälle in Bayern

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Bayern hat sich seit gestern um 76 Fälle erhöht (Stand 03.08.20 um 14.09 Uhr). Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab es die meisten Neuinfektionen in Niederbayern. Hier waren es 45. In Oberbayern kam es zu 15 neuen Fällen. In allen anderen bayerischen Regionen sind die Neuinfektionen im einstelligen Bereich. Bayernweit berichtete das LGL von nur einem neuen Todesfall in Oberbayern. In den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt 662 Neuinfektionen. Das entspricht laut der sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern einem Wert von 5,06. Am geringsten ist dieser Wert in der Oberpfalz, hier liegt er aktuell bei 2,25.