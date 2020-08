Corona-Ticker: Weltweit bisher über 23,3 Millionen Infektionen

12.43 Uhr: Lufthansa verschärft Maskenpflicht

Die Lufthansa verschärft zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen der Konzern-Airlines. Ausnahmen beim Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sind ab September nur noch mit ärztlichem Attest möglich, wie die Lufthansa am Montag mitteilte. Außerdem muss für eine Befreiung von der Maskenpflicht ein negativer Covid-19-Testvorgelegt werden.

12.42 Uhr: Nachweis von Coronaviren im Abwasser ermöglicht Rückschlüsse auf Infektionsgeschehen

Auch Forscher in Deutschland haben eine Methode entwickelt, um Coronaviren im Abwasser nachzuweisen. Die in Kläranlagen gemessene Virenfracht erlaubt Rückschlüsse auf die Anzahl der infizierten Menschen im Einzugsgebiet, wie die Goethe-Universität in Frankfurt am Main am Montag mitteilte. Die Testmethode sei als Frühwarnsystem geeignet, um anzuzeigen, ob der Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird, was eine Verschärfung der Maßnahmen nach sich ziehen kann. Das Prinzip scheint einfach: Da Infizierte die Viren über die Fäkalien abgeben, könnten Abwasserproben Aufschluss über die Infektionszahlen aller an eine Kläranlage angeschlossenen Einwohner liefern.

12.39 Uhr: Bayern verschärft Corona-Bußgelder für Verstöße gegen Maskenpflicht

Mit höheren Bußgeldern für Maskenverweigerer und mehr Kontrollen will Bayern die Ausbreitung des Coronavirus in Bayern ausbremsen. "Wir werden den Bußgeldkatalog auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen anheben", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. Für Verstöße gegen Quarantäneauflagen sollen zudem 2000 Euro fällig werden. "Wir hoffen, dass es zu einer noch besseren Einhaltung kommt", sagte Söder. Das Innenministerium erarbeite gerade mit dem Gesundheitsministerium den Bußgeldkatalog, er solle noch im Laufe der Woche bekannt gemacht werden.

12.01 Uhr: Gericht verbietet Werbung mit kostenlosen Brillen für "Corona-Helden"

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat Optikern die Werbung mit Gratisbrillen für "Corona-Helden" untersagt. Wie das Gericht in einem am Montag veröffentlichten Urteil entschied, darf das Unternehmen Pro Optik mit deutschlandweit mehr als 140 Filialen keine Brillengeschenke für Angehörige bestimmter Berufsgruppen auf seiner Internetseite bewerben. Damit habe das Unternehmen gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen, hieß es zur Begründung.

11.46 Uhr: Forderungen nach staatlich gesponserten Luftfilteranlagen

Politiker verschiedener Parteien sprechen sich wegen der Corona-Pandemie dafür aus, die Anschaffung von Luftfilteranlagen etwa für Schulen und Kitas staatlich zu unterstützen. "Einer staatlichen Förderung des Einbaus von Filteranlagen zur Reduzierung von Aerosolbildungen stehe ich offen gegenüber", sagte Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) dem "Tagesspiegel". Es sei aber wichtig, dass zunächst der positive Effekt wissenschaftlich belegt sei und die technischen Fragen hinreichend geklärt seien.

10.26 Uhr: Corona sorgt für "Haustierboom"

Menschen sehnen sich nach Nähe und sozialen Kontakten mit Verwandten, Freunden und Kollegen. Weil diese aber während des Corona-Lockdowns kaum noch möglich waren, wählten sich die Deutschen vermehrt andere Begleiter: mit Fell und Federn. Coronabedingt habe es einen regelrechten "Haustierboom" gegeben, sagt Lea Schmitz, Pressesprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Nicht nur im Zoofachhandel, auch bei Züchtern und in Tierheimen habe es eine "überdurchschnittliche Nachfrage" gegeben, etwa in Karlsruhe, Köln und Lübeck. Die Tierasyle in Starnberg, Heilbronn und Waldenburg seien sogar so erfolgreich gewesen, dass vorübergehend kaum noch oder gar keine Katzen und Hunde mehr zur Vermittlung standen. Sogar "schwierige Langzeitinsassen" hätten so ein neues Zuhause gefunden.