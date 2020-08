Corona-News-Ticker Unterfranken: Teststrecken starten wieder

08.33 Uhr: Corona-Testzentren in Albertshofen und Marktheidenfeld starten

In ganz Bayern soll man sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Auch in Unterfranken werden deshalb neue Testzentren eingerichtet. Diese Woche gehen weitere Stationen an den Start. Zum Beispiel reaktiviert der Landkreis Kitzingen am Montag wieder seine alte Teststrecke in Albertshofen. Auch das Testzentrum am Krankenhaus in Marktheidenfeld geht erneut in Betrieb.

Am Dienstag und Mittwoch folgen neue Teststellen in Aschaffenburg, Schweinfurt, Miltenberg und den Haßbergen. Dort soll sich prinzipiell jeder testen lassen können. Viele Testzentren verlangen jedoch vorab eine telefonische Anmeldung.